Kaikki Stargate SG-1:n kaudet ovat nyt Netflixissä
Kulttisuosiota niittäneen tv-sarja Stargate SG-1:n kaikki kaudet ovat nyt katsottavissa Netflixin kautta.
Kaudet ovat olleet aiemmin suomalaisten katsottavissa Amazon Primen kautta, sillä sarjan oikeudet kuuluvat Amazonin nykyisin omistamalle MGM:lle.
Mutta Amazon on lisensoinut Stargaten esitysoikeudet Netflixille tietyissä maissa - ja yksi näistä maista on Suomi.
Vaikka Amazon on lisensoinut esitysoikeudet Netflixille, yhtiö ei suinkaan ole hylkäämässä Stargatea, vaan sille on jo hyväksytty tuleva jatkosarja.
Alla alkuperäisen sarjan epävirallinen traileri:
Sarjahan on jatkoa vuoden 1994 alkuperäiselle elokuvalle ja se alkoi pyörimään Yhdysvalloissa vuonna 1997. Sittemmin sarjan ympärille on syntynyt oma Stargate-universuminsa, joka sisältää useita elokuvia ja tv-sarjoja.
Klassisten sci-fi -sarjojen faneja on muistettu hiljattain muutenkin, sillä Babylon 5 on nyt katsottavissa ilmaiseksi.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.