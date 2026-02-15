--->
Kaikki Stargate SG-1:n kaudet ovat nyt Netflixissä

Petteri Pyyny Petteri Pyyny

Kulttisuosiota niittäneen tv-sarja Stargate SG-1:n kaikki kaudet ovat nyt katsottavissa Netflixin kautta.

Kaudet ovat olleet aiemmin suomalaisten katsottavissa Amazon Primen kautta, sillä sarjan oikeudet kuuluvat Amazonin nykyisin omistamalle MGM:lle.

Mutta Amazon on lisensoinut Stargaten esitysoikeudet Netflixille tietyissä maissa - ja yksi näistä maista on Suomi.

Vaikka Amazon on lisensoinut esitysoikeudet Netflixille, yhtiö ei suinkaan ole hylkäämässä Stargatea, vaan sille on jo hyväksytty tuleva jatkosarja.

Alla alkuperäisen sarjan epävirallinen traileri:


Sarjahan on jatkoa vuoden 1994 alkuperäiselle elokuvalle ja se alkoi pyörimään Yhdysvalloissa vuonna 1997. Sittemmin sarjan ympärille on syntynyt oma Stargate-universuminsa, joka sisältää useita elokuvia ja tv-sarjoja.

Klassisten sci-fi -sarjojen faneja on muistettu hiljattain muutenkin, sillä Babylon 5 on nyt katsottavissa ilmaiseksi.

