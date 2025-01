Nintendo julkisti Switch 2 -konsolin

Nintendolta on odotettu vuosien ajan yhtiön seuraava pelikonsolia, vuonna 2017 julkistetun Nintendo Switchin seuraajaa.

Yhtiö on pitänyt uusien konsoleiden kanssa hiljaiseloa jo kahdeksan vuoden ajan, vaikka onkin toki pukannut retrokonsoleita myyntiin ja julkistipa yhtiö oman Nintendo-herätyskellonkin uutta konsolia odotellessa.

Mutta nyt se kauan odotettu seuraaja vihdoin julkistettiin, kun Nintendo Switch 2 -konsolin julkistusvideo pistettiin eetteriin virallisestikin Nintendon toimesta.

Uusi pelikonsoli on tummanharmaa, selkeästi alkuperäistä Switchiä isompi laitos, mutta joka on edelleen myös kädessäpelattava, kun Switchikin. Nimeksi tuli lopulta Switch 2, joka on hyvin epätyypillistä Nintendolle - yhtiöhän on keksinyt yleensä täysin uuden nimen uudelle pelikonsolilleen.

Kenties tärkein pelaajia ilahduttava tieto tulevasta konsolista on se, että se on alaspäin yhteensopiva alkuperäisen Switchin kanssa - eli nykyiset Switchin pelit toimivat myös uudessa Switch 2:ssa. Alaspäin yhteensopivuus kattaa sekä digitaalisesti ostetut pelit että fyysiset Switchin pelit. Tämäkään ei ole kovin tyypillinen toimintatapa japanilaisjätin historiassa.

Alla julkistusvideo:







Juurikaan teknisiä tietoja konsolista ei vieläkään tiedetä, vaikkakin videolta voidaan nähdä se, että konsolin latausporttina toimii USB-C ja se, että konsolista löytyy edelleen vanha kunnon 3,5mm kuulokeliitäntä. Nintendo on luvannut kertoa lisätietoja konsolista huhtikuun 2. päivä Nintendo Direct -tilaisuudessaan.

Huhtikuun jälkeen Switch 2:sta pääsee testaamaan Nintendon tapahtumissa ympäri maailmaa, joissa uutuutta esitellään. Tilaisuuksissa pääsee pelaamaan Switch 2:n pelejä, jos pelaajalla itsellään on Nintendo-tili. Suomeen Nintendon julkistuskiertue ei kuitenkaan yllä.