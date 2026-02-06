Spotify ryhtyy myymään paperikirjoja - osaa yhdistää äänikirjan ja fyysisen kirjan

Ruotsalainen suoratoistojätti Spotify laajensi viime vuonna äänikirjoihin Suomessakin ja nyt yhtiö on kehittämässä äänikirjapalveluunsa uusia toimintoja.

Yllättävää kyllä, uudet toiminnot liittyvät fyysisiin kirjoihin. Eli Spotifyn toimistolla on kenties pohdittu ääneen ajatusta siitä, miten upeaa olisikaan, jos äänikirjat voisi tekstittää.

Mielenkiintoiselta kuulostava Page Match -toiminto mahdollistaa äänikirjan lukijalle saumattoman hyppäämisen äänikirjasta fyysiseen paperikirjaan - ja toisinpäin.

Page Match siis pystyy kertomaan sen, millä sivulla fyysisessä kirjassa ollaan menossa, kun kuunnellaan äänikirjaa. Palvelu tuntee useita eri painoksia kirjasta ja kuuntelija voi valita sen kirjan painoksen, joka omasta hyllystä löytyy.

Ja toisinpäin sama onnistuu myös: eli fyysistä kirjaa lukiessa voi Spotifylle kertoa, millä sivulla on menossa - ja ryhtyä kuuntelemaan kirjaa äänikirjana siitä kohdasta eteenpäin.



Palvelu on käytössä välittömästi, mutta on rajattu toistaiseksi vain lähinnä englanninkieliseen kirjallisuuteen ja englanninkielisiin painoksiin kirjoista.

Samalla Spotify ryhtyy myös myymään fyysisiä paperikirjoja Bookshop.org -kirjakaupan kanssa. Yhteistyön ansiosta Spotifyn sovelluksen kautta voi ostaa suoraan fyysisiä kirjoja. Kirjakauppa on rajattu toistaiseksi ainoastaan valikoituihin maihin - Suomi ei ole toistaiseksi tuettujen maiden joukossa.