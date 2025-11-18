Spotifyyn tulivat äänikirjat - tällaiset ehdot ja hinnat palvelulla on Suomessa

Ruotsalainen suoratoistojätti Spotify on laajentunut äänikirjoihin myös Suomessa.

Kaikki palvelusta löytyvät noin 300 000 äänikirjaa kuuluvat kaikkien Spotifyn nykyisten tilaajien saataville, eli jos olet jo ennestään ollut Spotifyn tilaaja, eivät äänikirjat maksa lisää.

Mutta tässä on kuitenkin koukku: pelkkää Spotifyn musiikkiversiota tilaavien palveluun kuuluu vain 12 tunnin verran äänikirjakuuntelua kuukaudessa.

Jos kirjoja haluaa kuunnella yli tuon 12 tunnin verran, pitää avata kukkaroa lisää. Kuunteluaikaa saa 20 tunnin verran kuukaudessa lisää tilaamalla Äänikirjat+ -tilauksen, joka maksaa 9,99 euroa kuukaudessa tai 10 tunnin kuunteluajan kertaostoksina, jotka maksavat 7,99 euroa / 10 tunnin kuunteluoikeus. Erikseen kertaostettuna ostettu kuunteluoikeus vanhenee 12 kuukautta oston jälkeen, jos sitä ei ole käytetty.

Rajoituksia, rajoituksia...

Äänikirjat ovat selkeästi liiketoimintana monimutkaisempi bisnes Spotifylle kuin musiikki, sillä äänikirjojen tilausehdoissa on iso läjä "mutta"-kohtia, eli poikkeuksia yllä kuvatusta perusrakenteesta.



Perhetilaukset ja pariskuntien Duo-tilaukset ovat yksi poikkeus. Ilmainen, olemassa olevaan tilaukseen kuuluva 12 tunnin kuunteluoikeus koskee aikoastaan perhetilauksen tai duo-tilauksen pääkäyttäjää.

Jos muut tilaukseen kuuluvat jäsenet haluavat hekin kuunnella äänikirjoja, täytyy jokaiselle perhetilauksen tai duo-tilauksen jäsenelle (pl. pääkäyttäjä) tilata erikseen 9,99 euroa maksava Äänikirjat+ -tilaus.

Eli jos otetaan vaikkapa nelihenkinen perhe, joka on maksanut nyt 21,99 euroa/kk Spotify Perhe-Premium -tilauksesta. Jos kaikki neljä perheenjäsentä haluavat kuunnella äänikirjoja vaikkapa 10 tunnin verran kuukaudessa, pitää kolmelle perheenjäsenelle tilata Äänikirjat+ -tilaus. Eli kokonaispaketin hinta nousee hurjaan 51,96 euroon/kk.

Lisäksi äänikirjat eivät kuulu lainkaan edullisempaan Spotifyn opiskelijatilaukseen, vaan silloin on pakko tilata Äänikirjat+ -tilaus opiskelijatilauksen kylkeen.

Spotifyn ilmaiskäyttäjille on tarjolla vaihtoehto, jossa käyttäjä ostaa itselleen yksittäisen äänikirjan - eli pelkkää äänikirjojen kuukausittaista kuunteluoikeutta ei voi ostaa, jos varsinaisesta musiikki-Spotifysta ei maksa mitään. Kirjojen hinta vaihtelee, joten mitään yksittäistä selkeää hintaa sille, miten paljon erikseen ostettu yhden kirjan kuunteluoikeus maksaa, on mahdoton antaa.

Tiivistettynä:

ilmaisen Spotifyn käyttäjät : äänikirjat pitää ostaa yksittäisinä kappaleina

: äänikirjat pitää ostaa yksittäisinä kappaleina opiskelijatilaus : tilaukseen ei kuulu äänikirjoja, vaaditaan 9,99e/kk maksava Äänikirjat+ -tilaus, jolla saa 20 tuntia kuunteluaikaa

: tilaukseen ei kuulu äänikirjoja, vaaditaan 9,99e/kk maksava Äänikirjat+ -tilaus, jolla saa 20 tuntia kuunteluaikaa Premium : nykyiseen tilaukseen kuuluu 12 tuntia äänikirjojen kuunteluaikaa kuukaudessa

: nykyiseen tilaukseen kuuluu 12 tuntia äänikirjojen kuunteluaikaa kuukaudessa Duo Premium: Tilin pääkäyttäjälle kuuluu 12h/kk kuunteluaikaa, toiselle käyttäjälle äänikirjojen kuunteluoikeus pitää tilata erikseen (9,99e/kk) Perhe Premium: Tilin pääkäyttäjälle kuuluu 12h/kk kuunteluaikaa, muille tilin käyttäjälle äänikirjojen kuunteluoikeus pitää tilata erikseen (9,99e/kk/käyttäjä)



Tilauksiin, joihin kuuluu 12 tuntia kuunteluaikaa, voi ostaa lisää kuunteluaikaa 10 tunnin kertaostoina (7,99e) tai 20 tuntia lisäaikaa kuukaudessa antavana lisämaksullisena tilauksena (9,99e/kk).