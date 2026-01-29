Google Gemini voi nyt selata nettiä puolestasi tekoälyagenttina Chromessa

Google Chrome -selain on saanut ison kohotuksen tekoälyn suhteen, sillä Google Gemini on nyt leivottu osaksi selainta sivupaneeliin. Toki tässä vaiheessa se on käytettävissä vain Yhdysvalloissa, mutta oletettavasti laajentuminen tapahtuu myös muualle lähiaikoina.





Pohjalla toimii uusin Gemini 3 -versio, joka on siis selaimessa nopeasti käytettävissä oman sivupaneelin kautta. Tämä mahdollistaa moniajon ilman keskeytyksiä. Varsinaista välilehteä voi pitää auki samaan aikaan, kun sivupaneeli on auki vieressä.

Geminiä voi pyytää tiivistämään sivuston sisältö tai vaikkapa muokkaamaan sivulla näkyvää kuvaa ilman, että kuvaa tarvitsee ladata ja siirtää erikseen minnekään.

Yhdistetyt sovellukset (Connected Apps) toimivat suoraan myös sivupalkissa. Esimerkiksi matkaa suunnitellessa Gemini voi kaivaa vanhan sähköpostin tapahtuman tiedoilla, hakea lentosuosituksia ja luonnostella sähköpostin kollegoille saapumisajasta. Tämä tapahtuu ilman siirtymistä pois selaimesta.





Askeleita otetaan myös samalla selvästi pidemmälle, sillä Gemini myös toimii agenttimaisesti selaimessa.

AI Pro- ja Ultra-tilaajat Yhdysvalloissa voivat hyödyntää Auto browse -tilaa, joka suorittaa monivaiheisia tehtäviä selaimessa. Tekoälyä voi esimerkiksi pyytää etsimään edullisimmat lennot ja hotellit useilta eri päivämääriltä, jonka jälkeen agentti antaa vaihtoehdot. Agentti voi myös esimerkiksi etsiä verkkokaupasta tuotteita, täyttää lomakkeita ja muuta.

Chrome tukee uutta avointa standardia (Universal Commerce Protocol, UCP), joka on kehitetty yhdessä mm. Shopifyn, Etsyn, Wayfairin ja Targetin kanssa. Tämä mahdollistaa tekoälyagenttien saumattoman toiminnan verkkokaupoissa.





