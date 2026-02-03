Firefoxiin tulee "tappokytkin" tekoälylle, poistaa kaikki tekoälytoiminnot kerralla
Avoimen lähdekoodin selaimeen, Firefoxiin, on tulossa helmikuun lopulla ns. tappokytkin tekoälytoiminnoille.
Kyseinen kytkin on asetus, jolla selaimen käyttäjä saa halutessaan kytkettyä kaikki mahdolliset Firefoxin omat tekoälytoiminnot pois päältä.
Eli valitettavasti sellaista taikanappia Firefoxiinkaan ei ole keksitty, joka suodattaisi kaiken netistä löytyvän tekoälytauhkan pois. Mutta selaimeen itseensä istutetut tekoälytoiminnot saa pois päältä jatkossa.
Valinta saapuu Firefoxin versioon 148, joka julkaistaan helmikuun 24. päivä, 2026. Aivan kaikkien tekoälypohjaisten toimintojen lisäksi käyttäjä voi halutessaan jättää osan toiminnoista edelleen käyttöön.
Firefoxiin on viime aikoina lisätty varsin paljon paikallista tekoälyä hyödyntäviä toimintoja, kuten välilehtien älykästä ryhmittelyä, sivujen kääntämistä halutulle kielelle, linkkien esikatselua sekä selaimen sivupalkissa majaileva tekoälybotti (joka ei käytä käyttäjän omalla koneella olevaa tekoälyä, vaan valittua tekoälytoimijaa verkon yli).
Tekoälytoimintojen poiskytkemisen valinta on jo tarjolla Firefoxin kokeiluversiossa eli ns. nightly-versiossa.
