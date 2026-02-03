Musiikkipalvelu Deezer myy nyt tekoälymusiikin tunnistustyökaluaan
Tekoälyllä tuotettu musiikki ottaa jalansijaa yhä enemmän musiikkipalveluissa ja esimerkiksi suomalaiset siitä näyttävät pitävän, sillä Spotifyssa Suomen virallisella viraalilistalla tekoälymusiikki on päätynyt käyttäjien kuunteluun.
Jotkut musiikkipalvelut toki myös aktiivisesti taistelevat tekoälymusiikkia vastaan. Suurimpana tekijänä tässä taistelussa näyttää olevan ranskalainen musiikkipalvelu Deezer, joka on ilmoittanut tuovansa oman AI-musiikin tunnistusteknologiansa kaupallisesti saataville koko musiikkiteollisuuden käyttöön.
Deezer on jo vuoden ajan testaillut työkaluaan omassa palvelussaan mainioin tuloksin.
Vuoden 2025 aikana Deezer tunnisti ja merkkasi yli 13,4 miljoonaa tekoälyllä tuotettua kappaletta, ja palvelun mukaan päivittäin ladataan yli 60 000 uutta tekoälykappaletta.
Tekoälymusiikin lataamisen päätarkoitus on usein "feikkikuuntelujen" generointi. Jopa 85 % tekoälykappaleiden keräämistä kuunteluista oli vuonna 2025 vilpillisiä.
Deezer poistaa vilpilliset kuuntelut rojaltijakelusta varmistaakseen, etteivät ne leikkaa oikeiden artistien ja lauluntekijöiden tuloja. Deezer kertoo olevansa ainoa suoratoistopalvelu, joka merkitsee tekoälykappaleet selkeästi ja poistaa ne kokonaan suositusalgoritmeistaan.
Tämän tunnistuksen taustalla on siis Deezerin oma tunnistustyökalu, joka on nyt kaupan. Deezerin mukaan työkalu pystyy tunnistamaan 100-prosenttisesti tunnetuimpien generatiivisten mallien, kuten Sunon ja Udion, tuottaman musiikin.
