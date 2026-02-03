Supertarkkojen 8K-televisioiden taru loppumassa

Näyttää siltä, että televisioissa ei tulla enää näkemään seuraavaa suurta tarkkuuden kasvamisen loikkaa.

Pitkään puskettu siirtymä 4K-tarkkuudesta 8K-tarkkuuden televisioihin näyttää nimittäin jääneen pahasti vaille kysyntää.

Televisioiden 8K-tarkkuutta alettiin puskemaan laitevalmistajien toimesta 2010-luvun puolivälissä, vaikka valtaosa maailmassa tuolloin myytävistä televisioista käytti vielä FullHD-tarkkuutta, eikä siirtymä 4K-tarkkuuteenkaan ollut vielä lähtenyt isommin lentoon.

Ensimmäiset ison skaalan kokeilut 8K-lähetyksistä alkoivat kuitenkin jo Rion olympialaisissa vuonna 2016. Kontekstin vuoksi: samoihin aikoihin Yle Areena oli aloittanut kotimaassamme FullHD-videon kokeiluluontoisen käytön Yle Areenassa.

Valtavan tarkka kuva

Monelle kuluttajalle 8K, 4K ja FullHD eivät sinänsä sano juuri mitään. Mutta niille voi antaa keskinäistä kontekstia näin:

Suomessa kaikki teräväpiirtotarkkuuden, antenniverkossa näytettävät TV-kanavat käyttävät FullHD-tarkkuutta, eli 1920x1080 kuvapikselin tarkkuutta.

Valtaosa nykyisin myytävistä televisioista pystyy näyttämään 4K-tarkkuutta, joka on neljä kertaa tarkempaa kuin suomalaisilla TV-kanavilla käytetty FullHD-tarkkuus. 4K-tarkkuus on 3840x2160 pikselin tarkkuutta, joka tarkoittaa samalla myös sitä, että kuvaruudulla on noin 8,3 miljoonaa pikseliä.

Vastaavasti 8K ei ole kaksi kertaa tarkempi kuin 4K, vaan neljä kertaa tarkempi, sillä sekä vaakaresoluution että pystyresoluutio ovat 8K-tarkkuudessa tuplat 4K-tarkkuuteen nähden.

8K-televisioissa kuvapikseleitä on vaakasuunnassa 7680 ja pystysuunnassa 4320. Eli kuvassa on noin 33,2 miljoonaa pikseliä - kuva on siis 16 kertaa tarkempaa kuin suomalaisten TV-kanavien teräväpiirtokuva.

Epäonnistuminen ja syyt

Alunperin, 2010- ja 2020-lukujen taitteessa, laitevalmistajat uskoivat laajasti siihen, että 8K-tarkkuuden televisiot olisivat seuraava looginen askel, johon kuluttajat hyppäävät mukaan. Olihan 4K-televisioiden myynti ollut menestyksekästä.

Isoimmaksi ongelmaksi muodostui lopulta sisällön puute. Playstation 5:n piti alunperin tukea 8K-tarkkuuden pelejä, mutta Sony joutui lopulta nöyrtymään ja PS5 tukee pelejä "vain" 4K-tarkkuudella.

Samaan aikaan jopa 4K-tarkkuuden televisiolähetyksiä on ollut nihkeästi tarjolla - ja suomalaisista TV-kanavista niitä ei säännöllisesti tuota yksikään. 4K-sisällön osalta tarjonta onkin ollut käytännössä täysin suoratoistopalveluiden varassa, jotka ovatkin ilahduttavan hyvin tarjoilleet tarkempaa sisältöä vimme vuosina.

Mutta 8K-tarkkuudessa on ollut selkeä muna/kana-ongelma: televisiot maksavat merkittävästi enemmän kuin 4K-televisiot (puhumattakaan halvoista FullHD-televisioista) ja kun niille ei ole tarjolla mitään sisältöä, kuluttajat eivät niitä osta.



Ja koska kuluttajat eivät osta 8K-televisioita, ei TV-kanavilla, leffastudioilla ja suoratoistopalveluillakaan ole mitään mielenkiintoa ryhtyä tukemaan merkittävästi enemmän kaistaa vievää 8K-tarkkuutta.

Oikeastaan tärkein 8K-tarkkuuden sisältö on löytynyt YouTubesta, joka ryhtyi tarjoamaan niitä jo vuonna 2015.

Ylivoimaisesti tärkein syy 8K-tarkkuuden epäonnistumiselle liittyy kuitenkin ihmisten fysiologiaan. Meidän silmämme eivät yksinkertaisesti erota enää 4K-tarkkuuden ja 8K-tarkkuuden välistä eroa. Tai erottaisivat, jos televisiota joko katsottaisiin aivan vierestä - tai televisiot olisivat reippaasti yli 100-tuumaisia.

Piuhat irti

Nyt näyttää siltä, että valmistajat ovatkin todenneet 8K:n tien tulleen päätökseensä. Sony lopetti 8K-televisioiden valmistuksen vuonna 2025, TCL lopetti omat 8K-mallinsa jo vuonna 2023 - ja nyt tuoreimpana, LG on päättänyt lopettaa 8K-televisioidensa valmistuksen.

Isoista valmistajista ainoa 8K-tekniikkaa edelleen tukeva firma on korealainen Samsung. Pienemmistä valmistajista kiinalainen HiSense ilmeisesti jatkaa sekin edelleen jonkinlaisen 8K-malliston myyntiä ja valmistusta.

Hintavertailupalvelun mukaan Suomessa myydään tällä hetkellä noin pariakymmentä eri 8K-tarkkuuden televisiota, jotka ovat kaikki Samsungin malleja. Halvimmillaan 8K-televisio näyttää Suomessa irtoavan reilulla kahdella tuhannella eurolla.