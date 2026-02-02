Opas: Näin talviolympialaisten TV-lähetykset näkyvät
Helmikuun 6. päivä, 2026 alkavat Italiassa järjestettävät talviolympialaiset, jotka tunnetaan myös Milano-Cortinan talviolympialaisina.
Olympialaisten TV-lähetykset on tälläkin kertaa jaettu useammalle eri kanavalle. Järjestelyn taustalla on se fakta, että Warner Bros. Discovery omistaa olympialaisten TV-oikeudet koko Euroopassa, myös Suomessa. Yhtiö on kuitenkin lisensoinut ilmaislähetykset Euroopassa Euroopan yleisradiounionille, jolta puolestaan Yle on lisensoinut oikeudet näyttää osa kisalähetyksistä Ylen omilla kanavilla.
Eli lähetyksiä sekä näkee ilmaiseksi Yleltä että maksua vastaan muista palveluista.
Näiltä kanavilta olympialaiset näkyvät
Yle
Yle näyttää valtaosan lajeista omilla kanavillaan sekä Areenassa. Esimerkiksi kaikki naisten ja miesten jääkiekko-ottelut näkyvät suorina lähetyksinä Ylen kautta, joko Ylen TV-kanavilla tai Areenan kautta.
Joidenkin lajien osalta Yle ei kuitenkaan aivan kaikkea näytä, esimerkiksi joidenkin lajien karsinnat ja mm. osa curling-otteluista eivät näy Ylen kautta.
HBO Max
Aivan kaikkien lajien aivan kaikki lähetykset näkyvät maksullisen suoratoistopalvelu HBO Maxin kautta.
Suomalaisten suosimilla lajeilla on myös suomalaiset selostajat ja kommentaattorit HBO Maxilla, eli esimerkiksi jääkiekko-ottelut voi katsoa suomalaisella selostuksella sekä Yleltä että HBO Maxilta, mutta eri selostajilla.
Kaikki olympialaisten lähetykset ovat kaikkien HBO Maxin tilaajien katsottavissa, eli tilaukseen ei tarvitse yhdistää erillistä urheilulähetysten lisätilausta.
Eurosport
HBO Maxin ja Ylen lisäksi lähetyksiä, kisastudioita ja koosteita näkyy myös Warner Bros. Discoveryn omistamilta Eurosportin TV-kanavilta.
Olympialaiset 4K-tarkkuudella
Yritimme saada selville, onko HBO Max tarjoamassa 4K-tarkkuuden lähetyksiä talviolympialaisista lainkaan ja lähetimme aiheesta myös kyselyä Warner Bros. Discoveryn edustajille.
Emme saaneet vastausta kysymykseemme ja nettilähteiden perusteella vaikuttaa siltä, että olympialaisia ei pysty katsomaan lainkaan 4K-tarkkuudella Suomessa.
