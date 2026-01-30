Mitä tapahtuu Linuxille Linus Torvaldsin jälkeen? Nyt sillekin on vihdoin suunnitelma

Maailman tunnetuimman avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmän Linuxin kaiken keskiössä on ollut koko sen historian ajan Linuxin isä, suomalainen Linus Torvalds.

Linus on ainoa henkilö, joka päättää nykyisin siitä, mitä muutoksia Linuxin ytimeen (kernel) tulee ja millaiset muutokset ytimen ohjelmakoodiin päästetään sisään.

Mutta avoimen lähdekoodin yhteisö on jo vuosien ajan pyöritellyt taustalla kysymystä siitä, mitä Linuxille tapahtuu, kun Linus aikanaan poistuu projektista - eläkkeelle tai vihreämmille avoimen lähdekoodin laitumille.

Pitkään kysymykseen ei ole ollut vastausta, sillä kukaan ei ole uskaltanut edes ajatella asiaa. Mutta nyt yhteisö on vihdoin saanut valmiiksi suunnitelman, joka otetaan käyttöön välittömästi, jos Linus ei ole enää kehitystyötä valvomassa.

Suunnitelman mukaan yhtä suoraa seuraajaa Linusille ei aseteta, vaan suunnitelmassa kuvataan yksityiskohtaisesti prosessi, jolla valitaan yksi tai useampi Linuxin ytimen ylläpitovastuuseen valittava henkilö.



Hieman kuten uuden paavin valinta siis, joskin valinnan tekeviä henkilöitä ei (ilmeisestikään) suljeta lukkojen taakse siihen saakka, että valinta on saatu tehtyä.

Linus itse ei aio jäädä eläkkeelle, omien sanojensa mukaan "koskaan".