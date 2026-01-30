Kuuma teknologiatrendi: Vanhat kunnon langalliset nappikuulokkeet ovat nyt erittäin suosittuja

Maailmalta kuuluu kummia. Urheilijatähdet, influensserit ja nuorisolaiset ovat innostuneet vanhasta, jo kuolleeksi julistetusta teknologiasta.

Kyseessä ovat tietysti aivan tavalliset, langalliset nappikuulokkeet. Ja nimenomaan langalliset.

Eli juuri ne samaiset taskun pohjalla itsestään solmuun kiertyvät kuulokkeet, jotka tungimme joskus 2010-luvun loppupuolella siihen unohdettujen johtojen laatikkoon kaapin perälle - ja jonne ne myös sitten lopulta jäivät.

Langattomien kuulokkeiden vallankumous jyräsi langalliset nappikuulokkeet täydellisesti - ja sen seurauksena kännykkävalmistajatkin pitkälti luopuivat 3,5mm kuulokeliitännästä kännyköissään.

Mutta ne ovat tehneet paluuta nyt jo pidemmän aikaa - ja vaikuttaa siltä, että vuodesta 2026 on tulossa langallisten nappikuulokkeiden paluun huippuvuosi.

CNN kertoo omassa artikkelissaan miten koripallotähdet, mallit ja Hollywood-näyttelijät ovat jo vuoden ajan käyttäneet langallisia nappikuulokkeita, yhä vain useammissa kuvissa ja tilanteissa.



Ja kyseessä eivät ole mitkään kalliit kuulokkeet, vaan 18 euroa maksavat Applen, aivan tavalliset langalliset, valkoiset EarPods-nappikuulokkeet, joita saa sekä USB-C että Lightning-liitännällä.

Syitä langallisten kuulokkeiden suosiolle on tietysti useita. Ensinnäkään niitä ei tarvitse ladata koskaan, koska niissä ei ole lainkaan akkuja. Toisekseen ne eivät mene niin helpolla hukkaan, kun kuulokkeet ovat kiinni toisissaan johdolla.

Jotkut voivat toki argumentoida myös äänenlaadun puolesta, mutta 18 euron nappikuulokkeissa äänentoisto ei nyt varsinaisesti ole se kaikkein paras ominaisuus.

Mutta myös tietoturvaa pidetään yhtenä syistä: kuulokkeita ei voi vahingossa parittaa toisen ihmisen kännykkään - tai toisinpäin. Lisäksi langalliset kuulokkeet ovat tietysti todella paljon halvempia kuin langattomat.

Isoin syy vaikuttaa olevan kuitenkin eräänlainen nostalgia, kaipuu aikaan, jolloin maailma oli aavistuksen verran yksinkertaisempaa ja selkeämpää kuin nykyisin.

Samaan nostalgiseen kaipuuseen osuu myös pari vuotta sitten pinnalle noussut vanhojen digipokkareiden uusi tuleminen.

uutisen kuvituskuva: Wikimedia