Ennennäkemätön tilanne Suomessa: Ylen olympialaisten lähetyksiä ei saa näyttää baareissa ilman lupaa

Suomessa koetaan täysin ennennäkemätön tilanne olympialaisten osalta, kun edes verorahoilla kustannetun Ylen lähetyksiä tulevista 2026 talviolympialaisista ei saa näyttää ravintoloissa ilman maksua.

Jo vuosien ajan maksukanavilla näytetyt urheilulähetykset ovat vaatineet erillisen lisenssimaksun tai kalliimmaan, yrityskäyttöön tarkoitetun tilausmuodon, jotta niitä on voinut näyttää baareissa ja ravintoloissa.

Mutta olympialaisten lähetysoikeudet omistava Warner Bros. Discovery on siirtänyt olympialaisten oikeuksien hallinnan Pohjoismaissa, siis myös Suomessa, Allente Groupille.

Yle on ostanut oikeudet näyttää kanavillaan osa olympialaisten lajeista, mutta Allenten mukaan Ylen olympialähetyksien näyttäminen julkisissa kaupallisissa tiloissa ei kuulu tähän lisenssiin. Sen sijaan baarien, ravintoloiden ja muiden kaupallisten toimijoiden pitää ostaa erikseen lisenssi lähetysten näyttämiselle tiloissaan.



Lisenssi kattaa kaikki talviolympialaisten lähetykset, eli hankkimalla lisenssin, ravintola saa näyttää Ylen lähetysten lisäksi myös niitä lähetyksiä, jotka näkyvät vaikkapa Eurosportilta.

Allenten myymä julkisen katselun lisenssi maksaa halvimmillaan 395 euroa, jolla yritys saa luvan näyttää lähetyksiä korkeintaan 80 henkeä vetävässä tilassa. Kallein listattu lisenssi maksaa 2995 euroa, joka sallii olympialaisten näyttämisen tilassa, johon mahtuu korkeintaan 1500 ihmistä.

Paikalla olevien ihmisten määrä ei ole tekijä lisenssin hinnassa, vaan se, montako ihmistä kyseiseen ravintolaan tai vastaavaan tilaan voi lain (mm. paloturvallisuus) mukaan ottaa sisään.

Iltasanomien mukaan ravintola-alaa edustavan etujärjestön MaRan lakiasiainjohtaja on eri mieltä Allenten tavasta tulkita lisenssiä, etenkin verorahoilla maksetun Ylen lähetysten osalta.

Lisenssiä ei tarvita oppilaitoksissa, hoitokodeisssa ja yhteisöjen järjestämissä tapahtumissa, joihin ei sisälly kaupallista toimintaa (esim. pääsymaksua tai maksullista tarjoilua).