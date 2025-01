Korkein oikeus: TikTokin kieltävä laki tulee voimaan, ei riko perustuslakia

Yhdysvaltain korkein oikeus on tänään päättänyt, että kiinalaisen videopalvelun TikTokin kieltävä laki astuu voimaan sovitussa aikataulussa.

Korkein oikeus katsoi päätöksessään (PDF), että kongressin säätämä TikTokin kieltävä laki ei ole Yhdysvaltain perustuslain vastainen. Oikeuden mukaan se ei siis rajoita TikTokin tai sen käyttäjien sananvapautta.

Noin puolet amerikkalaisista käyttää TikTokia aktiivisesti. Kongressi laati viime vuonna lain, joka pakottaa TikTokin sulkemiseen Yhdysvalloissa, mikäli TikTokin omistava emoyhtiö, kiinalainen Bytedance ei myy sitä amerikkalaisille ostajille. Bytedance on kieltäytynyt myymästä palvelua - tai jakamaan sovellusta kahtia niin, että amerikkalaisille olisi eri versio sovelluksesta, joka myytäisiin sitten yhdysvaltalaisten omistukseen.

TikTokin katsotaan kaupoista kieltäytymällä suojelevan suosittelualgoritmiaan, jota pidetään yleisesti kaikkia amerikkalaiskilpailijoita parempana.



Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on kertonut jo, että hän ei aio asettaa lakia voimaan. Laki tulisi voimaan 19.1.2025 sunnuntaina, eli Bidenin hallinnon viimeisenä päivänä. Sen sijaan Biden aikoo jättää lain täytäntöönpanon seuraajalleen, Donald Trumpille, joka palaa presidentiksi 20.1.2025. Trump on viime aikoina linjannut "pelastavansa" TikTokin, vaikka juuri hänen ensimmäisellä presidenttikaudellaan TikTok joutui amerikkalaispäättäjien silmätikuksi, pitkälti Trumpin medialausuntojen pohjalta.

Mikäli Donald Trump päättää asettaa lain voimaan, se ei vaikuta muuhun maailmaan sinänsä suoraan mitenkään. TikTok jatkaa toimintaansa Suomessa, Euroopassa ja vaikkapa Australiassakin aivan tavalliseen tapaan.

Yhdysvalloissa laki tarkoittaa sitä, että sovelluskauppojen, eli käytännössä Applen App Storen ja Googlen Play Storen täytyy lopettaa TikTokin latausmahdollisuus amerikkalaisilta kuluttajilta. Lisäksi ne eivät saa enää välittää päivityksiä TikTok-sovelluksiin niillä amerikkalaisilla puhelimilla, joissa sovellus on jo ennestään asennettuna.

Vaikka sovellus siis voisi jatkaa päivittymättömänä niiden amerikkalaisten puhelimissa, joilla se on jo ennestään asennettuna, on TikTok itse kertonut ottavansa lakitekstiä jyrkemmän linjan. TikTok on kertonut sulkevansa sovelluksen toiminnan kokonaan kaikilta amerikkalaisilta kun laki tulee voimaan. Sen jälkeen videoiden sijaan sovelluksessa todennäköisesti olisi tarjolla musta ruutu, jossa kerrotaan mitä on tapahtunut - sekä mahdollisesti pyyntö ottaa asian tiimoilta yhteyttä oman alueensa kongressiedustajaan, jotta laki peruttaisiin.

Suomalaisille käyttäjille TikTokin hiljeneminen Yhdysvalloissa tarkoittaisi käytännössä sitä, että englanninkielistä sisältöä ilmestyisi sovellukseen merkittävästi aiempaa vähemmän. On myös epäselvää, aikooko TikTok poistaa palveluun aiemmin lisätyt, amerikkalaisten käyttäjiensä tekemät miljoonat videot. Jos myös vanhat amerikkalaiset videot poistetaan palvelusta, merkitsisi se valtavaa muutosta palvelun sisällöntarjontaan.



Myös jatko amerikkalaisten TikTok-käyttäjien näkökulmasta on hämärän peitossa siinäkin mielessä, että kukaan ei tiedä, mihin valtava massa käyttäjiä päätyy seuraavaksi. Loogiset vaihtoehdot olisivat toki YouTube Shorts ja Instagram Reels, kuten kävi, kun Intia kielsi TikTokin vuonna 2020. Mutta toisaalta molempien amerikkalaispalveluiden algoritmit ovat valovuosia TikTokin vastaavaa takana ja etenkin Metan päätös sallia valeuutisten leviäminen vapaasti alustoillaan on omiaan tekemään Instagramista vähemmän houkuttelevan siirtymän kohteen.

Samaan aikaan mm. täysin kiinalainen Red Note on ollut hurjassa nousussa ympäri maailmaa ja TikTokin emoyhtiö on kalastellut amerikkalaisia TikTok-käyttäjiä siirtymään myös omaan sisarsovellukseensa.