Sonyn ensi-iltaelokuvat yksinoikeudella Netflixille
Sony Pictures Entertainment ja Netflix ovat solmineet jättimäisen sopimuksen tulevista Sonyn elokuvista.
Vuodesta 2029 lähtien kaikki Sonyn ensi-iltaelokuvat saapuvat heti elokuvateatterilevityksen jälkeen Netflixin suoratoistopalveluun katsottaviksi.
Yhtiöiden tiedotteen mukaan vastaava sopimus oli voimassa jo joissain maissa, kuten Saksassa ja Yhdysvalloissa, mutta uusi sopimus kattaa kaikki tulevat Sonyn elokuvat, kaikissa maissa - siis myös Suomessa.
Lisäksi sopimukseen kuuluu myös osa Sonyn jo aiemmin julkaistuista elokuvista, mutta tätä puolta sopimuksesta ei tiedotteessa sen tarkemmin kerrottu.
Arvioiden mukaan Netflix maksaisi diilistä hurjat 7 miljardia dollaria eli noin 6 miljardia euroa.
Mikäli Netflix saa ostettua Warner Brosin elokuvastudiot, keskittyy Hollywoodin elokuvasisältö vahvasti Netflixille tulevina vuosina.
Tavallaan yhteen palveluun keskittyvä tulevaisuus on sekä hyvästä että pahasta kuluttajille: nythän TV-sarjojen ja elokuvien sisällöt ovat hajautuneet useisiin suoratoistopalveluihin, joten kuluttajat joutuvat nykyisin tilaamaan useita eri suoratoistopalveluita nähdäkseen kaiken haluamansa. Mutta samalla sisällön keskittyminen yhteen palveluun tietysti mahdollistaa Netflixille varsin vapaat kädet tilaushintojen nostolle.
Sekä Sony että Warner Bros. kuuluvat "viiden ison" joukkoon, eli ne ovat viiden Hollywoodin suurimman elokuvastudion joukossa.
