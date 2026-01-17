Mainokset saapuvat ChatGPT:hen

Tekoälyjätti OpenAI on vahvistanut sen, mitä on odotettu jo pitkään: yhtiön valtavan suosittuun tekoälypalveluun ChatGPT:hen lisätään pian mainoksia.

Vielä vuonna 2024 yhtiön toimitusjohtaja Sam Altman kertoi puheessaan, että mainokset olisivat "aivan viimeinen vaihtoehto", mitä yhtiö voisi kuvitella lisäävänsä ChatGPT:hen.

Mutta tuon jälkeen vettä on virrannut tekoälymyllyissä paljon ja maailma on muuttunut. OpenAI on sitoutunut valtaviin, jopa yli tuhat miljardia euroa maksaviin (maksumuuri) datakeskushankkeisiin - ja samalla yhtiön liikevaihto ei ole kasvanut samaan tahtiin yhtiön tekemien taloudellisten sitoumusten kanssa.

Joten nyt on aika pistää myös ne kuluttajat maksamaan, jotka eivät ChatGPT:n kuukausimaksullista palvelua tilaa. Ja kuten netissä lähes aina, loogisin tapa muuttaa maksamattomat käyttäjät rahaa tuottaviksi käyttäjiksi, on ottaa käyttöön mainonta.





Yhtiön tiedotteessa kerrotaan hieman tarkemmin tulevista suunnitelmista mainonnan saralla.

OpenAI ei uskaltanut ottaa riskiä

Kenties mielenkiintoisin kulma tulevien mainosten osalta on se, että OpenAI ei uskaltanut ottaa loogisinta, mutta todennäköisesti eniten kritiikkiä aiheuttavaa lähestymiskulmaa mainontaan.

Eli ChatGPT ei - ainakaan toistaiseksi - lisää maksettua sisältöä antamiinsa tekstivastauksiin. Sen sijaan mainonta tapahtuu hyvin perinteisesti, mainosbannereilla - eli hieman samaan tapaan kuin vaikkapa AfterDawnissa.

Ohessa OpenAI:n jakama yksi esimerkki mainonnasta palvelussa:







Tekoälyn vastausten sekaan maksettujen viestien upottaminen olisi todennäköisesti valtavan tehokasta mainostajien näkökulmasta. Mutta samalla se aiheuttaisi todennäköisesti myrskyn kuluttajaviranomaisten taholta, koska mainonnan ja sisällön rajat kolisisivat turhankin tehokkaasti nurin.

Lisäksi yhtiö vakuuttelee, että keskusteluja ei jaeta mainostajille tai mainosverkoille. Ilmeisesti yhtiö tekee mainonnan kohdentamisen puhtaasti käyttäjästä keskustelujen pohjalta luodun profiilin pohjalta, eikä käytä juuri sillä hetkellä käynnissä olevaa keskustelua ohjelmallisen mainonnan myyntiin.

Uusi tilausmuoto

Mainokset eivät näy jatkossakaan nykyisiä maksullisia kuukausitilauksia käyttäville asiakkaille. Eli ChatGPT Plus, Pro, Business ja Enterprise -tilausten asiakkaille mainoksia ei näytetä.

Mutta tarjolle tulee, aluksi vain Yhdysvalloissa, uusi, aiempaa halvempi maksullinen tilaus. ChatGPT Go on tavallaan välimalli ilmaiskäytöstä ja ChatGPT Plus -tilauksesta: tekoälyn rajat eivät tule vastaan, kuten ne ilmaisversiossa tulevat, mutta halvemman tilaushinnan lisäksi käyttäjälle näytetään myös mainoksia.

ChatGPT Go -tilaus tulee maksamaan Yhdysvalloissa 8 dollaria kuukaudessa eli noin 6,90 euroa/kk.





Mainokset eivät tule vielä käyttöön kaikille. Sen sijaan niitä aletaan näyttämään osalle amerikkalaisista käyttäjistä testimielessä. Testijakson aikana yhtiö virittää mainonnan kohdennusta ja myyntiä kuntoon, kunnes mainokset voidaan ottaa lopulta käyttöön kaikille ChatGPT:n ilmaisversion käyttäjille (ja uuden ChatGPT Go -tilauksen tilaajille).