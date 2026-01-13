Viivakoodien korvaajat saapuivat Suomeen - käytössä Fazerin karkkipusseissa

Kerroimme jo vuosi sitten, miten maailmanlaajuisesti viivakoodeja hallinnoiva GS1 aikoo korvata viivakoodit kaupoissa 2D-koodeilla.

Käytännössä GS1:n tarkoitus on tuoda perinteisten viivakoodien rinnalle uudet, 2D-koodit eli käytännössä QR-koodit hyvinkin pikaisella aikataululla. Sen jälkeen pallo on tuotevalmistajilla ja kaupoilla, joiden toivotaan lisäävän uudet viivakoodit korvaavat QR-koodit tuotteisiinsa ja kassajärjestelmiin mahdollisimman pian.

Tärkein syy perinteisten viivakoodien korvaamiselle liittyvät siihen, että QR-koodeihin mahtuu enemmän tietoa kuin viivakoodeihin. Viivakoodien määräkin on rajallinen ja ne eivät ole täysin yksilöllisiä, vaan eri maissa sama viivakoodi saattaa tarkoittaa eri tuotetta - QR-koodien avulla tästäkin ongelmasta päästään eroon.

QR-koodeihin saadaan tuotetiedon lisäksi upotettua mm. tuotteiden viimeinen käyttöpäivämäärä, jolloin hävikki ruokakaupoissa saataisiin laskemaan, kun päiväysten tarkistaminen olisi merkittävästi nykyistä helpompaa.



Samalla myös oranssit laput voisivat jäädä kokonaan historiaan, kun kauppa voisi automaattisesti antaa alennuksen tuotteista, joiden päiväys on umpeutumassa vaikkapa huomenna - ja kassajärjestelmä osaisi lukea päiväyksen suoraan tuotteesta.

Pilotti käyntiin Suomessa

Nyt ensimmäinen iso askel QR-koodien kokeilemiseksi on aloitettu Suomessa. Fazer on lisännyt Remix 30v -karkkipusseihinsa 2D-koodit viivakoodin rinnalle. Karkkipusseissa oleva QR/2D-koodi sisältää Remix 30v -pussin tapauksessa tuotteen yksilöllisen tunnistetiedon kaupan kassajärjestelmälle sekä lisäksi parasta ennen -päiväyksen ja valmistuserätiedon.

Samainen QR-koodi toimii samalla myös kuluttajille skannattavana koodina, joka avaa Fazerin kampanjasivuston osoitteen, kun se luetaan QR-koodeja lukevalla älypuhelimen kamerasovelluksella.

Pilotissa ovat mukana Fazer tuottajan ominaisuudessa, S-ryhmä kaupan edustajana, GS1 Finland viivakoodeja hallinnoivana tahona sekä Klinger Finland, joka toteuttaa QR-koodien merkinnät suoraan pakkauslinjalla.

QR-koodien osalta on kuitenkin syytä muistaa varovaisuus: ainoa tapa varmistua siitä, että QR-koodi vie luotettavalle sivustolle, on tarkistaa QR-koodista avautuvan sivuston verkko-osoite.