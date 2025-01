Viivakoodit saattavat katoavat tuotteista jo vuonna 2027

Kaikki tietävät viivakoodit. Käytännössä kaikissa ostamissamme tuotteissa on viivakoodeja, olipa kyseessä sitten elintarvikkeet, elektroniikka tai vaatteet.

Kirjoitimmekin vuosia sitten viivakoodien historiasta: viivakoodit olivat alunperin pyöreitä, eivätkä nykyisenkaltaisia suorakulmioita.

Suomessa ne tulivat käyttöön ruokakaupoissa 1980-luvun puolivälissä ja nykyisin olsii vaikea edes kuvitella hypermarkettia, jossa tuotteissa olisi hintalaput, joista kassa naputtelee kunkin tuotteen hinnan yksitellen kassakoneelle.

Mutta viivakoodien päivät saattavat olla luetut.

Kansainvälistä viivakoodien järjestelmää ylläpitävä GS1 on kertonut aikeistaan, jossa nykyiset kaksiulotteiset viivakoodit korvattaisiin lopullisesti QR-koodeilla.



QR-koodit ovat toki tuttuja nekin tavallisillekin ihmisille, mutta niitä on totuttu näkemään enemmänkin osoitteina, jotka skannataan kännykällä verkkosivulle siirtymistä varten. Mutta QR-koodien standardi ei itse asiassa ota niinkään kantaa siihen, mitä sisältöä QR-koodissa on - me vain käytämme yleisimmin QR-koodeja, joissa sisältönä on verkkosivuston osoite.

Britanniassa jo puolet ruokaupoista on teknisesti valmiina siirtymään viivakoodeista QR-koodeihin, eli kauppojen kassat ja viivakoodilukijat tukevat QR-koodeja viivakoodien lisäksi.

Hyödyt QR-koodiin siirtymiselle olisivat loogisia.

Viivakoodi nykyisellään kertoo vain tuotteen yksilöivän tunnuksen, mutta ei mitään muuta tuottesta itsestään. QR-koodiin taas saadaan upotettua tuotten yksilöivän tunnisteen lisäksi myös vaikkapa tuotteen viimeinen käyttöpäivämääärä. Eli kauppa voisi tuotehyllyjään skannaamalla saada nopeammin ja selkeämmin tiedon siitä, mitkä tuotteet ovat vanhentumassa pian.

Lisäksi ns. oranssien lappujen liimailu pian vanhentuviin tuotteisiin voitaisiin lopettaa, jos kauppa vaikkapa kertoo, että kaikista ylihuomenna vanhentuvista tuotteista saa 30% alennuksen - ja tuotteen QR-koodi kertoo tämän itsestään kassalla. Systeemi toimisi myös itsepalvelukassoilla.

GS1 arvioi, että kassajärjestelmien päivittyessä, kaikki kaupat pystyvät lukemaan QR-koodeja vuoteen 2027 mennessä. Tuolloin valmistajat voisivat vaihtaa tuotteidensa viivakoodit QR-koodeihin ilman mitään ongelmia.

Toisaalta radioluettavat RFID-tunnisteet ovat tehneet tuloaan nekin ruokakauppoihin jo pitkään. Suomessakin on kokeiltu kauppoja, joissa viivakoodien sijaan on käytetty RFID-tunnisteita. RFID-tunnisteiden etuna on etäluettavuus, eli kauppa voisi tehdä vaikkapa inventaarion kävelemällä radiolukijan kanssa käytäviä pitkin, ilman että yksittäisi tuotteita täytyy lukea lainkaan. Yhdysvaltain suurin kauppaketju Walmart on ryhtynyt vaatimaan RFID-tunnisteita osaan tuoteryhmistä - tai se ei ota niitä lainkaan myyntiin.