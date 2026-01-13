Kirpputorille myyntiin päätynyt muistitikku sisälsi koronatietoja - tietoturvaloukkauksesta tehdään myös rikosilmoitus

Pirkanmaan hyvinvointialue kertoo tilanteesta, jossa terveydenhuollon ammattihenkilö löysi loppuvuodesta kirpputorilla myynnissä olleesta tietokonelaukusta muistitikun, joka on sisältänyt vuonna 2020–2021 Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella tehtyjä tartuntatautilain mukaisia eristys- ja karanteenipäätöksiä.

Muistitikun löytänyt henkilö on toimittanut sen joulukuussa Pirkanmaan hyvinvointialueelle, jolle terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyi kunnilta 1.1.2023.





Pirkanmaan hyvinvointialueella ei ole tietoa, miten tiedot sisältänyt muistitikku on päätynyt kirpputorille. Kyseessä on tietoturvaloukkaus, ja sen kohteena olleille henkilöille hyvinvointialue lähettää kirjeen ja ohjeet. Tietojen käsittelyssä tapahtunut virhe koskee yhteensä 253 eristys- ja karanteenipäätöstä.

"Olemme tapahtuneesta erittäin pahoillamme. Suhtaudumme asiakas- ja potilastietojen käsittelyn virheisiin erittäin vakavasti ja selvitämme ne aina. Hyvinvointialueella on ohjeet potilastietojen turvalliseen käyttöön, jotta tällaisia tilanteita ei tapahtuisi", sanoo vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

Tietoturvaloukkauksesta on jo tehty ilmoitus valvontaviranomaisena toimivalle Tietosuojavaltuutetulle 8.1.2026. Hyvinvointialue tekee asiasta myös rikosilmoituksen.