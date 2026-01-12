Ufox U3S ilmankostuttimen arvostelu

Talvi. Pieni, mutta sinnikäs nuha? Yskittää hieman koko ajan? Ihoa kutittaa jatkuvasti?

Kotisi ilmankosteus on todennäköisesti liian alhainen.

Pari talvea sitten kyllästyin tilanteeseen ja päätin tutkia, onko tähän keksitty mitään modernia, upeaa ja kenties digitaalista ratkaisua.

On. Mutta ne kaikki vaikuttivat olevan, ainakin paperilla, huonompia kuin vanha ja hyväksi todettu ratkaisu. Joten päädyin ostamaan omilla aikuisrahoillani itselleni vanhan kunnon, kotimaisen ratkaisun - ja päätin testata tuotteen toimivuuden.

Eli tällä kertaa arvostelussamme on jo kaksi vuotta käytössämme ollut kotimainen Ufox, höyrystävä ilmankostutin. Tarkemmin sanoen testissämme käsitellään nyt jo vuodesta 1972 valmistettua Ufoxin ufon muotoista mallia, Ufox U3S:aa.



Miksi höyrystävä ilmankostutin?

Kun ryhdyin selvittämään ratkaisua ilmankosteuden nostamiseksi, piti selvittää se, mikä tekniikka olisi ilman kosteuttamisen kannalta paras. Tekniikoita tähän on tarjolla nykyisin varsin paljon ja yleisin, mihin törmäsin, oli mekanismi, jossa ilmankostutin ikään kuin ruiskuttaa ilmaan vettä hentona sumuverhona - samalla tavalla kuin vaikkapa kasvihuoneissa.

Mutta onneksi tähän kysymykseen parhaasta tekniikasta löytyi selkeä vastaus. Allergia- ja astmaliitto suosittelee nimenomaan kuumahöyrystäviä ilmankostuttimia, eli malleja, joissa vesi muutetaan lämmittämällä vesihöyryksi.





Kuumahöyrystävän ilmankostuttimen etu muihin menetelmiin nähden on se, että höyrystäminen tuhoaa seisovassa vedessä olevat bakteerit. Ilmaan vettä ruiskuttavat ilmankostuttimet voivat levittää huoneilmaan seisovassa vedessä viihtyviä bakteereita, joista tunnetuin on tietysti legionellabakteeri.

Lisäksi vettä ruiskuttavat ilmankostuttimet - eli valtaosa myynnissä olevista ilmankostuttimista - saattavat aiheuttaa kodin pinnoille valkoisia kalkkitahroja, kun vettä laskeutuu vaikkapa pöytätasoille tai TV-tasolle.

Eli tältä pohjalta päädyin kuumahöyrystävään ilmankostuttimeen.

Ufox U3S - millainen se on

Kuten todettua, kyseinen Ufoxin malli on ollut olemassa pitkälti nykymuodossaan jo vuodesta 1972 saakka, eikä laitteeseen ole tullut vuosikymmenten mittaan juurikaan muutoksia. Muistan samaisen mallin omasta lapsuudestani, joten jonkinlaista hataraa muistikuvaa alkuperäisistä laitteista oli, vertailun tueksi.

Ufox on siinä mielessä virkistävän analoginen laite, että siinä ei ole todellakaan tarjolla mitään digitaalista toimintoa. Sitä ei voi yhdistää nettiin, siinä ei ole Bluetooth-yhteyttä, eikä sille ole tarjolla minkäänlaista kännykkäsovellusta. Siinä ei myöskään ole näyttöä tai kaiutinta.

Ufoxin kannessa on kolikon kokoisia ilmarakoja, joista vesihöyry vapautuu huoneilmaan laitetta käytettäessä. Ilmaraot on osittain tukittu niiden poikki menevillä muovisilla palkeilla, jotta lapset eivät tiputtelisi laitteen sisälle mitään sinne kuulumatonta.

Ilmankostuttimen etureunassa on virtapainike, joka keskiasennossaan kytkee laitteen pois päältä. Oikealle napsauttaminen kytkee Ufoxin täydelle teholle ja vasemmalle napsauttaminen puolestaan käyttää lämpövastuksia puolella teholla.

Pallomainen nuppi on kannen lukitsin, joka on täysin mekaaninen - palloa vetämällä kannen lukitus aukeaa ja työntämällä vivun takaisin sisään, kansi lukittuu kiinni.

Edessä on myös pieni oranssi merkkivalo, joka kertoo vain sen, että Ufox on päällä tai pois päältä.

Vanhoihin, alkuperäisiin Ufoxin malleihin verrattuna uutta on pieni vipu, jolla saa nollattua laitteen automaattisen sammumisen. Tämä tarkoittaa siis sitä, että Ufox sammuttaa itsensä, kun säiliössä olevan veden määrä laskee alle raja-arvon - ja laitetta ei saa kytkettyä takaisin päälle ennen kuin käyttäjä painaa kyseistä vipua. Veden määrän väheneminen alle raja-arvon tapahtuu ilmeisesti laitteessa olevalla lämpötila-anturilla, eli vipu napsahtaa itsestään alas, kun veden pinta laskee lämpövastusten alapuolelle - sammuttaen automaattisesti Ufoxista virran.

Ilmankostuttimen sisältä löytyy sen tärkein toiminto, eli lämpövastukset, joilla vesi höyrystetään. Näissä ei sinänsä ole mitään ihmeellistä, ne ovat metalliset, sähköllä toimivat lämpövastukset, jotka muuttuvat kiehuvan kuumiksi laitteen ollessa toiminnassa.

Tässä kohtaa löytyy myös toinen ero vanhoihin, alkuperäisiin Ufoxin malleihin: lämpövastusten yläpuolelle on ilmestynyt muovinen suojaritilä, jolla pyritään estämään sitä, että kukaan vahingossa työntäisi kättä tulikuumiin lämpövastuksiin.

Kolmas havainto Ufoxin rakenteesta - ja oikeastaan sen muutoksista vuosikymmenten aikana - liittyy siihen, että nykyisin Ufox U3S:ssä on koko laitteen alaosan kattava jalusta. Aiemmin Ufoxeissa oli vain jalat, jolla se seisoi lattialla.

Ja kuten kaikessa muussakin, myös säiliössä olevan veden määrä mitataan hyvinkin analogisesti: laitteen kannen keskellä on muovinen keppi, jossa on pallo päässä ja eräänlainen koho säiliön puolella. Käyttäjä siis näkee "mittarinupin" korkeudesta suoraan sen, paljonko Ufoxissa on sisällä vielä vettä.







Käyttö

Ufox U3S:n käyttö on hyvin, hyvin yksinkertaista. Ensin tarkistetaan, että laite on sammutettu. Sen jälkeen vedetään edessä olevasta nupista, jotta kannen lukitus aukeaa. Sitten kaadetaan puhdasta, raikasta vettä säiliöön.

Lopuksi suljetaan kansi, painetaan kannen lukitusnuppi takaisin sisään - ja napsautetaan edessä olevasta virtakatkaisijasta Ufoxiin virrat päälle. Mikäli ilmankostutin on aiemmin sammuttanut itse itsensä veden vähennyttyä raja-arvon alle, pitää tässä yhteydessä vielä painaa automaattisen sammutuksen nollauksen nappia. Kun laite on päällä, syttyy eteen pieni oranssinen valo.

Ja siinäpä se. Nyt Ufox alkaa lämmittämään säiliössä olevaa vettä ja kun se on tarpeeksi kuumaa, sitä alkaa siirtymään vesihöyrynä huoneilmaan, kosteuttaen kuivaa huoneilmaa.

Ufox U3S tekniset tiedot ja hinta

Höyrystysteho 1-1,5 tai 2,5-4 dl/h Vesisäiliön tilavuus 5,1 litraa Tilasuositus (asunnot) 20-100 m2 Sähköteho (230V) 160 tai 320 W Veden lämpötila 65-95 C Höyryn lämpötila 50-60 C Korkeus/halkaisija 220/380 mm Paino 2,3 kg Takuuaika 2 vuotta



Hinta arvosteluhetkellä n. 170 euroa, tarkista tämän hetken hinta täältä.

Turvallisuus

Koska Ufox on käytännössä sähkövastuksilla toimiva lämmitin, on sen turvallisen käytön kannalta järkevää noudattaa hyvinkin varovaista linjaa.

Käytin Ufoxia itse ainoastaan silloin, kun kotona oltiin ja vain, kun kotona oli joku hereillä - eli ilmankostutin ei ollut päällä öisin, eikä kotoa poistuttaessa.

Ufoxia voi käyttää helposti myös pistorasiaan asetetun ajastimen kanssa, kunhan ajastin on mitoitettu kestämään Ufoxin vaatima teho, mielellään reilusti ylikin. Eli jos laitteessa on vettä, automaattinen pysäytysmekanismi on nollattu ja virtakatkaisin käännetty päälle, Ufox lähtee päälle heti, kun pistorasiasta tulee laitteelle virtaa.





En kuitenkaan täysin luottanut Ufoxin virrankatkaisun automatiikkaan koskaan, vaan pyrin lähes aina täyttämään laitteen vesisäiliön jo ennen kuin veden määrä olisi laskenut niin alas, että automatiikka olisi sammuttanut laitteen. En tiedä, olinko turhan varovainen, mutta toisaalta mekaaninen veden pinnan ilmaisin, eli "nuppi" on niin helposti seurattava, että tästä ei juuri lisävaivaa syntynyt.

Pienten lasten tai kotieläinten kanssa kuumentava ilmankostutin on tietysti haastavampi tapaus. Säiliössä oleva vesi on laitteen päällä ollessa noin 65 - 95 -asteista, eli sen päälleen kaatamalla saa hankittua helposti palovammoja. Käyttöohjeet suosittelevat Ufoxin sijoittamista paikkaan, jossa lapset ja eläimet eivät voi vahingossa kaataa ilmankostutinta.

Ilmankosteus

Ilmankosteutta seurattiin molemmat testijaksomme talvet Ruuvin RuuviTag-antureilla, jotka osoittivat mainiosti sen, miten Ufox todellakin onnistui kosteuttamaan huoneilmaa. Ilmankosteus alkoi nousemaan selkeästi heti, kun säiliössä oleva vesi lämpeni tarpeeksi.

Oma juttunsa on sitten se, että huoneilman kosteus ei saisi lämmityskaudellakaan nousta liian korkeaksi, tai asunnon rakenteet alkavat kärsimään. Hengitysliiton mukaan ilmankosteus ei lämmityskaudella (eli talvella) saisi nousta yli 40 prosentin.



ohessa ruutukaappaus Ruuvin sovelluksesta, josta näkee, miten ilmankosteus lähti nousemaan, kun Ufox laitettiin mittausjakson alussa päälle

Käytännössä tästä seurasi se, että pyykkipäivinä Ufoxia ei käytetty lainkaan, koska kuivumassa olevista vaatteista haihtuva kosteus nosti joka tapauksessa asunnon ilmankosteuden lähelle tuota 40 prosentin ylärajaa.

Puhdistus

Ufoxin puhdistaminen onkin sitten oma projektinsa. Talvikuukausien aikana valmistaja suosittelee puhdistamaan laitteen läpikotaisin aika ajoin, mutta olin liian laiska noudattamaan tätä neuvoa. Sen sijaan kippasin laitteen vesisäiliön täysin tyhjäksi aika ajoin ja pyyhin pinnat kevyesti rätillä, antaen laitteen samalla kuivua rauhassa. Tämän jälkeen sitten säiliöön uutta, puhdasta vettä ja käyttö jatkui.

Talvikauden lopuksi puhdistin laitteen sitten Ufoxin omalla puhdistusaineella, jonka tärkein tehtävä on poistaa pintoihin kertyneet kalkkijäämät. Kalkkijäämää ja hapettumista olikin joka talven jäljiltä laitteen sisällä varsin reippaasti, mutta puhdistusaineella niistä päästiin eroon näppärästi.

Ufoxin oma puhdistusaine on kohtuullisen kallista ja sinänsä se on vain jauhemaista happoa, eli pihimpi kaveri kenties korvaisi tämän jollain omalla patenttiratkaisulla. Valmistaja tosin varoittaa, että muiden kuin yhtiön omien puhdistusaineiden käyttöä ei sallita. Koska Ufoxilla on kahden vuoden takuu, en alkanut ottamaan riskiä takuun menettämisestä kotikemistin roolissa.

Muita havaintoja

Ufox U3S:n säiliöön mahtuu viisi litraa vetää ja tuotteen käyttöohjeiden mukaan laite haihduttaa vettä huoneilmaan puoliteholla käytettäessä noin 0,2 litraa tunnissa ja täydellä teholla käytettäessä noin 0,4 litraa tunnissa. Eli täydellä säiliöllä, täyttä tehoa käytettäessä vesisäiliö riittää laskennallisesti noin 12 tunniksi.

Ilmaistahan sähkövastuksilla veden lämmittäminen ei tietenkään ole. Puoliteholla laite kuluttaa 0,12 kW/h ja täydellä teholla 0,36 kW/h. Eli laskennallisesti 12 tunnin höyrystys päivää kohden kuluttaa sähköä noin 1,44 - 4,32 kWh. Jos ajatellaan sähkön hinta, siirtomaksuineen esimerkiksi 20 sentin tasolle kilowattituntia kohden, edellä kuvatuilla laskelmilla päiväkohtaiseksi käyttöhinnaksi tulee noin 29 - 86 senttiä. Kuukaudessa Ufoxin päivittäinen käyttö maksaa siis jotain 10 euron ja 30 euron väliltä.

Suoralla sähkölämmityksellä varustetussa kodissa hinta tietysti on laskennallisesti lähellä nollaa, koska laite muuttaa lähes kaiken ottamansa sähkön lämmöksi, aivan kuten lämmityspatteritkin tekevät - ja näin ollen sen tarvitsema energia on suoraan pois lämpöpattereista. Muilla lämmitysmuodoilla olevissa kodeissa tilanne on tietysti eri - ja silloin Ufoxin käyttö maksaa ihan oikeaa rahaakin.







Suomalainen

Mainittakoon vielä erikseen, että Ufox on suomalainen tuote. Sitä valmistaa keskuspölynimureistaan paremmin tunnettu suomalainen AllAway Oy ja Ufoxit valmistetaan kokonaan Jyväskylässä.

Yhteenveto

Kaiken kaikkiaan Ufox on toiminut erinomaisesti juuri siihen, mihin se hankittiinkin. Eli ilmankostuttimen ansiosta ihon kutina, ärsyttävä pieni nuha ja limakalvojen kuivuus ovat pysyneet pois ne molemmat talvet, kun Ufoxia on käytetty.

Teknisesti Ufox U3S on ihastuttavan analoginen. Ainoa jollain tavalla monimutkaisempi mekanismi laitteessa on sen automaattinen, lämpötila-anturiin pohjautuva virrankatkaisu. Kaikki muu tuotteessa on jopa hellyttävänkin retroa.

Minkäänlaisia ongelmia Ufoxin käytön osalta ei ole ilmennyt koko kuluneen kahden vuoden aikana. Lämmityskauden ulkopuolella laitetta on säilytetty lämpimässä ja kuivassa varastossa, omassa myyntipakkauksessaan.





Pähkäilin pitkään arvostelua kirjoittaessa sitä, miten tuotetta voisi parantaa, mutta en keksinyt kuin yhden oikean parannuskohteen: laitteen päälläolosta kertova oranssi valo on sijoitettu niin hölmösti, että se ei näy yläviistosta katsottuna lainkaan.

Muita parannuskohteita ei juuri löytynyt, mutta kuin ehkä se, että Ufoxissa voisi olla jo itsessään ajastin. Mielellään analoginen. Ja kenties isompi vesisäiliö. Mutta kumpaakaan ei oikeastaan kaipaa: ajastimen saa halutessaan hankittua erillisenä (ja samalla yhdistettyä ajastuksen vaikkapa kotiautomaatioon) ja vesisäiliö tulee tyhjennettyä ja korvattua puhtaalla vedellä helpommin, kun se toisinaan tyhjeneekin.

Halpa tuote Ufox U3S ei suinkaan ole, sillä se maksaa tätä kirjoitettaessa (01/2026) noin 170 euroa. Mutta toisaalta se on suomalainen, Suomessa valmistettu tuote, joka vaikuttaa rakenteensa puolesta käytännössä ikuiselta. Ja se tekee sen, mitä lupaakin - luotettavasti.

Plussat

tekee sen minkä lupaakin, eli kosteuttaa huoneilman

suomalainen

täysin analoginen

käyttää hengitysterveyden järjestöjen suosittelemaa tekniikkaa

äärimmäisen yksinkertainen käyttää

turvallinen (automaattinen virrankatkaisu)





Miinukset

suhteellisen kallis

merkkivalo on hieman vaikeasti havaittavissa

vaatii säännöllistä puhdistusta





Tähdet

Ufoxille on vaikea antaa muuta kuin täydet pisteet, sillä laite tekee juuri sen mitä lupaakin. Mitään ongelmia Ufoxin kanssa ei ole kahteen vuoteen osunut kohdalle ja on vaikea kuvitella, että mitään yllättäviä ongelmia sen kanssa tulisi eteen jatkossakaan - laite on niin analoginen.