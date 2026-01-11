Kyberrikolliset saivat haltuunsa 17,5 miljoonan Instagram-tilin tiedot
Tietoturvayhtiö Malwarebytesin mukaan kyberrikolliset ovat onnistuneet saamaan haltuunsa arkaluonteista tietoa 17,5 miljoonasta Instagram-tilistä. Nämä tiedot pitävät sisällään käyttäjänimiä, osoitteita, puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita. Aiheesta kertoo muun muassa Engadget.
Malwarebytesin mukana kyseinen data on myytävänä pimeässä verkossa, ja kyberrikolliset voivat käyttää sitä omiin tarkoituksiinsa. Malwarebytes ilmoitti asiakkailleen lähettämässään sähköpostiviestissä havainneensa tietovuodon rutiininomaisen dark web -skannauksen aikana. Vuoto liittyy mahdollisesti Instagramin rajapintaan kohdistuneeseen tapaukseen vuodelta 2024.
Viime päivien aikana sosiaalisen median palveluissa on huomattu, että käyttäjät ovat saaneet sähköpostia Instagramissa salasanan vaihtoon liittyen. Nähtävästi viestit ovat tulleet Metan oikean sähköpostin kautta, mutta kuitenkin rikollisten toimesta. Rikolliset yrittävät tällä tavalla saada käyttäjien Instagram-tilejä haltuunsa.
Oman tilin turvallisuuden kannalta kannattaa laittaa päälle kaksivaiheinen todennus ja vaihtaa salanasa, mikäli epäilet sen päätyneen vääriin käsiin.
