Linus Torvalds vibekoodaa itsekin: käytössä "harrasteprojektissa"

Suomalainen, Linuxin isä, Linus Torvalds käyttää itsekin tekoälyä ohjelmoinnin apuvälineenä eli kansanomaisesti kutsuttuna "vibekoodaa" eli "fiiliskodaa".

Linux-käyttöjärjestelmän ytimeen hän ei ole tekoälyn avulla mitään luonut, mutta mies on aloittanut uuden harrasteprojektin, AudioNoisen, jonka kuvauksessa kerrotaan suoraan, että osa ohjelmakoodista on luotu tekoälyllä.

Kyseinen AudioNoise on digitaalisten kitarapedaalien efektien luontiin tarkoitettu pieni ohjelma. Linus kertoo ohjelman kuvauksessa, miten hän päätti "poistaa välikäden" osasta ohjelmointiprosessia ja teki ääniaaltoja visualisoivat AudioNoisen osat tekoälyllä.

Linusin valinta tekoälytyökaluksi oli tässä tapauksessa Googlen joulukuussa julkaisema tekoälyavusteinen ohjelmointiympäristö Antigravity.

Merkittävänä tekijänä tekoälyn käytössä ohjelmoinnin apuna voidaankin pitää sitä, miten hyvin tekoälyä käskyttävä käyttäjä ymmärtää tekoälyn tuottamaa ohjelmakoodia. Ohjelmoinnista mitään tietämättömän tai vain perusteet ymmärtävän käsissä tekoäly voi tuottaa näennäisesti toimivaa ohjelmakoodia, mutta sen tietoturva tai ylläpidettävyys eivät todennäköisesti ole kovinkaan kaksisella tasolla. Ja puolestaan ohjelmoinnin ammattilaisen käsissä tekoäly toimii nimenomaan ohjelmoinnin tehostajana, jossa ihminen pysyy edelleen kuskin paikalla.