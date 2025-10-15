MTV lakkauttaa kaikki musiikkivideokanavansa Euroopassa

Legendaarinen, yhtä kokonaista sukupolvea muokannut musiikkikanava MTV eli Music Television lakkauttaa kaikki musiikkivideoita näyttävät televisiokanavansa Euroopassa.

Kanavat sulkeutuvat lopullisesti vuoden 2025 lopulla.

Alkuperäinen, amerikkalainen MTV aloitti lähetyksensä Yhdysvalloissa vuonna 1981 ja Euroopan oma MTV Europe aloitti lähetykset Euroopassa 1. elokuuta, 1987. MTV Europen ensimmäisenä musiikkivideona soi Dire Straitsin Money for Nothing.

Suomessakin kanava näkyi valtaosassa kaapelitalouksista 1980-luvun lopulta alkaen, osuen mm. grunge-musiikin nousuun ja huippuvuosiin.

Vuonna 1998 yhteiseurooppalainen MTV pilkottiin pienempiin palasiin ja Suomessa sen tilalla alkoi näkymään yhteispohjoismainen MTV Nordic.

Vielä räätälöidymmäksi kanava siirtyi syyskuussa 2005, kun jokainen Pohjoismaa sai oman kanavansa ja Suomessa MTV Nordic korvautui MTV Finlandilla. Suomen oma kanava jäi lyhytikäiseksi, sillä kanavan omistaja Viacom lakkautti Pohjoismaiden omat kanavat vuonna 2019 ja yhdisti ne takaisin MTV Nordiciksi. Nordic-kanava kuitenkin lakkautettiin (toisen kerran) vuonna 2021 ja se yhdistyi uudeksi MTV Global -kanavaksi, joka näkyy kaikissa niissä maissa, joissa ei ole omaa paikallista MTV-kanavaa.

2000-luvulla MTV:n pääkanava kuitenkin ryhtyi aktiivisesti vähentämään musiikkivideoiden näyttämistä kanavillaan ja ohjelmisto alkoi koostumaan pääasiassa reality-ohjelmista.

Mutta musiikkivideoiden faneille perustettiin 2000-luvulla erillisiä, pelkästään musiikkivideoihin keskittyneitä kanavia lukuisa määrä.

Suomessa kaapelioperaattoreiden kautta näkyy tänäkin päivänä, osana erilaisia maksukanavapaketteja mm. MTV 00s, MTV 90s, MTV 80s, MTV Music, MTV Hits, MTV Live sekä Club MTV.

BBC:n mukaan kaikki kyseiset, viimeiset musiikkivideoita ympäri vuorokauden näyttävät MTV:n kanavat lakkautetaan, koko Euroopasta.

Ainoastaan MTV:n pääkanava, eli Suomen ja useimpien muiden Euroopan maiden tapauksessa, MTV Global, jää edelleen jäljelle myös vuodenvaihteen jälkeen. Mutta sen ohjelmisto keskittyy jatkossakin reality-ohjelmiin, eikä musiikkiin.

MTV:n brändin omistava Paramount Global on parhaillaan säästökuurilla, kun yhtiö on fuusioitumassa Skydance Median kanssa. Eurooppalaisten musiikkivideoita soittavien MTV-kanavien kohtaloksi koituivat siis amerikkalaisen emoyhtiön säästöt.

Alla vielä se aivan ensimmäinen MTV:n musiikkivideo, oikeassa kontekstissaan, vuodelta 1987:





