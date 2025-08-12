Samsung esitteli 115-tuumaisen television Micro RGB -tekniikalla

Samsung on tänään esitellyt yhtiön omaa Micro RGB -teknologiaa käyttävän suuren näytön.

Samsungin Micro RGB -teknologia järjestää yksittäin ohjatut punaiset, vihreät ja siniset Micro RGB -LEDit erittäin hienojakoiseen kuvioon paneelin taakse, Samsung kertoo teknologiasta. Micro RGB -LEDit ovat alle 100 mikrometrin kokoisia.

Samsungin mukaan perinteiseen taustavalaistukseen verratessa tämä arkkitehtuuri ja rakenne mahdollistaa tarkan hallinnan jokaiselle punaiselle, vihreälle ja siniselle RGB-LEDille. Tarkka hallinta nostaa väritarkkuuden ja kontrastin uudelle tasolle.





Teknologia kattaa 100 %:n värikattavuuden BT.2020 -standardissa. Mukana on myös Micro RGB AI -moottori, joka hyödyntää tekoälykäsittelyä kuvan ja äänen täydelliseen optimointiin. Kehittynyt teknologia analysoi jokaisen kuvan reaaliajassa ja optimoi väritoiston automaattisesti, tehden kuvista realistisempia ja immersiivisempiä.

Käyttöjärjestelmänä toimii Tizen OS seitsemän vuoden päivitystuella.

Ensimmäinen televisio uudella tekniikalla on 115-tuumainen. Se saapuu alkuun markkinoille Koreassa, jonka jälkeen saatavuuden on tarkoitus laajentua Yhdysvaltoihin. Suunnitelmissa on myös maailmanlaajuinen lanseeraus erilaisilla kokovaihtoehdoilla asiakkaiden tarpeiden mukaan.





Hiljattain Samsung toi Suomessa saataville 115-tuumaisen television, joka perustuu LCD -teknologiaan.