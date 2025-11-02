Withingsin minikokoinen virtsalaboratorio tuli viimeinkin saataville 3 vuoden kehitystyön jälkeen

Vuoden 2023 alussa eli lähes kolme vuotta sitten uutisoimme Withingsin kehittämästä U-Scan -laitteesta, joka on valmistajan mukaan "minikokoinen virtsalaboratorio". Tuolloin uutisoimme, että laite tulee myyntiin vuoden 2023 alkupuolella, mutta laite tuleekin saataville vasta nyt pidemmän kehitystyön jälkeen.





Withingsin mukaan U-Scan on tähän mennessä sen kunnianhimoisin innovaatio, joka on kerännyt jo 12 innovaatiopalkintoa. Valmistajan mukaan laite mullistaa ennaltaehkäisevän terveydenhuollon ja tekee yksinkertaisesta arkisesta toiminnasta jatkuvan biologisen tiedon lähteen. U-Scanin keräämien tietojen avulla käyttäjät voivat ymmärtää terveyttään ja ryhtyä toimiin reaaliaikaisesti.

U-Scan on siis laite, joka kiinnitetään WC-istuimen sisäpintaan, josta sen herkät anturit keväävät virtsanäytteitä automaattisesti.

Tulokset ovat katsottavissa Withings-sovelluksesta muutamassa minuutissa, kun tiedot on siirretty Wifi-yhteydellä.





Tietojen avulla laitteen käyttäjät voivat seurata nestetasapainoaan, ravitsemustaan, kalsiumtasoja ja monia muita tietoja. Sovellus muuntaa lukemat ymmärrettäviksi tiedoiksi ja henkilökohtaisiksi suosituksiksi Withings+-palveluun ja auttaa käyttäjiä ymmärtämään elimistönsä antamia merkkejä sekä toimimaan niiden pohjalta, Withings kertoo.

Yksi testipatruuna kestää kolme kuukautta, mutta kestoon vaikuttaa se, miten usein testejä tehdään. Patruuna on helppo vaihtaa. Analyysien välissä U-Scan -asema lataa ja puhdistaa lukijan kolmessa tunnissa.

Vaihtoehtoja U-Scanista löytyy kaksi: Nutrio ja Calci. Näistä kuitenkin ensimmäinen on ilmeisesti useammille järkevämpi vaihtoehto, sillä Calcia myydään rajoitettuna eränä.

Nutrio seuraa neljän virtsan biomarkkerin päivittäisiä ja viikoittaisia mittauksia: happamuus (virtsan pH-taso), nestetasapaino (suhteellinen tiheys), ketoaineet ja C-vitamiini.





Calci puolestaan tarjoaa jatkuvaa ja ennakoivaa seurantaa munuaisterveyteen. Se seuraa virtsan kalsiumtasoa, happamuutta (virtsan pH-taso) ja nestetasapainoa (suhteellinen tiheys), jotka saattavat antaa viitteitä munuaiskivien muodostumisesta.

"Aineenvaihdunnasta, tulehduksista ja ravitsemuksesta puhutaan paljon, mutta vain harvat tietävät, millä tolalla nämä osa-alueet heillä oikeasti ovat. U-Scan Nutrio tarjoaa vihdoin mahdollisuuden saada selkeitä mittaustuloksia jatkuvasti ja vaivattomasti arjessa", toteaa Withingsin kemiantutkimuksen johtaja Christelle Barakat.

U-Scan on saatavilla nyt Withingsin verkkokaupasta.

Hintojen osalta löytyvät vaihtoehdot Proactive-tilaus 349,95 euroa (2-4 analyysia viikossa) ja Intensive-tilaus 429,95 euroa (5-7 analyysia viikossa).

Lisäksi Withings toimittaa automaattisesti uusia patruunoita laitteeseen, että mittaaminen ei keskeydy. Hinnat näissä ovat 99,95 euroa tai 179,95 euroa laskutuseränä.





U-Scan-tilaukseen sisältyy Withings+-palvelun täysi käyttöoikeus.