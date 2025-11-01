--->
Suomalaiset verkkotunnukset kallistumassa merkittävästi

Petteri Pyyny

Liikenne- ja viestintäministeriö on suunnittelemassa suomalaisten verkkotunnusten hintoihin merkittävää korotusta.

Nykyisellään .fi -verkkotunnus maksaa 9 euroa vuodessa, mutta hinta pomppaisi vuoden 2026 alusta 12 euroon, mikäli LvM:n asetusluonnos menee läpi.

Eniten närää on aiheuttanut verkkotunnusten välittäjänä toimiville tahoille suunniteltu pakollinen 400 euron vuosimaksu. Ilta-Sanomien mukaan useat yksityishenkilötkin ovat toimineet verkkotunnusten välittäjinä, mikäli he ovat hallinnoineet vähänkään useampaa verkkotunnusta. Maksu koskisi siis myös heitä.

Tavallisille kuluttajille ja yrityksille, jotka omistavat vain .fi -verkkotunnuksia, hinta siis nousee kolmella euroa tunnusta kohden per vuosi.

LvM:n asetusluonnoksessa korotuksia perustellaan sillä, että niiden pitää kattaa verkkotunnusten hallinnoinnin valtion virastoille aiheuttamat kulut.

