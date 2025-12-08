Google palaa älylasien markkinoille kunnolla vuonna 2026

Google on tekemässä paluuta markkinaan, jonka se oikeastaan itse alunperin loi.

Yhtiö julkisti ensimmäiset älylasinsa vuonna 2012 ja myyntiin ne saapuivat lopulta vuonna 2014.

Mutta maailma ei ollut tuolloin valmis älylaseihin. Niitä pidettiin yksityisyyden kannalta painajaismaisina, kun kuka tahansa pystyi ottamaan salaa kuvia ja lyhyitä videoita kenestä tahansa lasiensa avulla.

Google kipuilikin yksityisyyteen liittyvien seikkojen kanssa koko Google Glassien lyhyen elinkaaren ajan. Yhtiö mm. kielsi kasvojentunnistuksen sovelluskehittäjiltä, eli emme koskaan nähneet Terminatorista tuttua kaikki näkyvillä olevat kasvot tunnistavaa teknologiaa Googlen laseissa. Lisäksi yhtiö päätyi kieltämään myös mainokset ja veloitukset laseissaan.



Lasit olivat niin ongelmalliset, että niiden käyttäjiä ryhdyttiin kutsumaan Yhdysvalloissa "glassholeiksi" eli termillä, joka oli yhdistelmä sanoista glass ja a$$hole. Lopulta lasien kuluttajaversion myynti lopetettiin jo vuonna 2015. Sen jälkeen Google Glass -älylaseista kehitettiin vielä pari eri versiota yrityskäyttöön, mutta niidenkin myynti lopetettiin lopulta vuonna 2023.

Sillä välin Meta on kaapannut itselleen älylasien kiistattoman ykkössijan ja yhtiö on puskenut uusia älylaseja markkinoille vuodesta toiseen, Googlen vetäydyttyä markkinasta.

Nyt Google on kuitenkin tekemässä paluun älylasien markkinaan.

Tänään pidetyssä Googlen The Android Show: XR Edition -lähetyksessä yhtiö esitteli Android XR -alustan tulevaisuuden visiota.

Android XR:ää käytetään jo Samsungin virtuaalilaseissa, mutta Google tuntuu uskovan enemmänkin ns. lisättyyn todellisuuteen - eli hyvin samantyyppiseen visioon, millä Meta on edennyt viime vuosina silmälasivalmistajien kanssa.

Aluksi tulossa on älylaseja, joissa ei ole lainkaan näyttöä ja äly hoidetaan sen sijaan kameran ja mikrofonin avulla, joissa keskiössä on Googlen Gemini-tekoäly. Tekoälylle voidaan puhua ja se "näkee" kameroiden avulla saman kuin silmälasien kantajakin. Vastaukset Gemini kertoo suoraan kantajansa korvaan, pienen kaiuttimen kautta.

Myöhemmin ensi vuonna on tulossa sitten myös alkuperäistä Google Glassia enemmän muistuttavia Android XR -laseja, joissa toiseen silmälasin linssiin heijastetaan tarvittaessa myös kuvaa, eli silmän näkökenttään saadaan näkymään vaikkapa Google Mapsin reittiohjeita tai vaikkapa vastapuolen puhe käännettynä omalle kielelle, tavallaan tekstityksinä (kuten uutiskuvassamme näkyy).

Kyynisimmät ovat tosin todenneet jo, että Googlen halu hypätä takaisin älylasimarkkinoille johtuu siitä, että yhtiö haluaa tosielämästä videota ja ääntä tekoälymalliensa jatkokehitystä varten.



Mielenkiintoista on kuitenkin nähdä, onko Meta onnistunut tasoittamaan tietä kymmenen vuoden ajan, jotta Googlen tulevat lasit eivät joutuisi vastaavan paheksunnan kohteeksi kuin alkuperäiset Google Glassit joutuivat.