Selainlaajennus joka estää hakutuloksista aivan kaiken tekoälyllä tehdyn sisällön

Oletko totaalisen kyllästynyt tekoälyllä tuotettuun saastaan eli ns. AI slopiin? Suomenkielinenkin netti on alkanut täyttymään kehnosti tekoälyn avulla suomennetuista artikkeleista, "oppaista" ja suoranaisista huijauksista kiihtyvällä tahdilla.

Nyt tähän ongelmaan on kehitetty hyvin erikoisella kulmalla asiaa lähestyvä selainlaajennus.

Slop Evader on selainlaajennus, joka toimii Googlen hakukoneena, mutta poistaen hakutuloksista kaikki tekoälyllä tuotetut sisällöt.

Idea on erinomainen - ja se oikeasti myös toimii. Mutta ongelma on siinä, miten temppu on onnistuttu tekemään.

Slop Evader käyttää yksinkertaisesti Googlen hakurajapintaa ja tekee käyttäjän haluaman haun, mutta siten, että hakutuloksista on poistettu kaikki sisältö, joka on lisätty nettiin 30.11.2022 tai sen jälkeen.

Miksikö kyseinen päivämäärä? Tuona päivänä, 30.11.2022, julkaistiin ChatGPT.



Eli selainlaajennuksen logiikkana on se, että on varsin korkea todennäköisyys sille, että mikä tahansa sisältö, mikä on nettiin lisätty ChatGPT:n julkaisun jälkeen, on tehty tekoälyllä. Pienehkön ongelman ratkaisussa aiheuttaa tietysti se, että haku ei pysty löytämään tietoa mistään, mikä on tapahtunut viimeisen 3 vuoden aikana.

Mutta jos kokeilu kiinnostaa, Slop Evader on asennettavissa sekä Chromelle että Firefoxille. Chromeen pohjautuvat selaimet, kuten Edge, Brave, jne tukevat suoraan Chromen selainlaajennuksia.