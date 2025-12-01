Netflix ei enää toimi Chromecastin kanssa

Ikoninen Googlen kehittämä Chromecast on kenties maailman yleisin yksittäinen kodeista löytyvä älykotituote. Muutaman kympin maksava lätkä on mahdollistanut suoratoistopalveluiden katselun vaivattomasti myös televisioista, joista ei löydy lainkaan älyominaisuuksia - tai television omat älytoiminnot ovat vanhentuneet vuosien saatossa.

Chromecastin tekniikka on ollut niin toimivaa, että se löytyy nykyisin sisäänrakennettunakin monista televisioista. Laitehan on siis mahdollistanut kännykällä videosovelluksen avaamisen ja siitä kuvan ohjaamisen Chromecast-laitteelle, joka on kytketty televisioon. Eli vaikka käytössä olisi "älytön" televisio, on riittänyt, että puhelimelta löytyy YouTuben tai Yle Areenan sovellus.

Mutta nyt Chromecastin voittokululle on ilmestynyt merkittävä ongelma.

Maailman suurin suoratoistopalvelu Netflix on lakkauttanut sovelluksestaan tuen Chromecast-tekniikalle.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Netflixin kännykkäsovellukseen ei enää ilmesty Chromecastin ikonia, josta Netflixin sovelluksen saisi heitettyä näkymään televisiosta. Aiheesta on käyty vilkasta keskustelua Chromecastin Reddit-kanavalla.



Keskusteluissa yksi käyttäjä kertoo Netflixin asiakaspalvelun vastanneen, että mikäli vastaanottavasta laitteesta löytyy kaukosäädin, niin Chromecast-tukea ei ole enää tarjolla. Tämä viittaisi siihen, että Netflix on tietoisesti estänyt castaamisen televisioihin, joissa tekniikka on sisäänrakennettuna sekä uudempiin Chromecastin perillisiin, kuten Chromecast with Google TV:hen sekä Google TV Streameriin.

Netflixin asiakaspalvelun viralliset sivutkin vahvistavat muutoksen. Muutosta yhtiö perustelee käyttökokemuksen parannuksella. Eli käytännössä Netflix haluaa, että käyttäjät käyttävät televisioissa tai erillisissä Google TV -vastaanottimissa olevaa Netflixin sovellusta - sen sijaan, että käyttäisivät Netflixin kännykkäsovellusta televisioon siirrettynä.

Vanhimmat (tummanharmaat ja mustat) Chromecastit siis toimivat edelleen totuttuun tapaan, mutta uusimmat (valkoiset) Chromecastit, joissa on oma kaukosäädin, eivät enää toimi siten, että kännykältä voitaisiin lähettää kuvaa Chromecast-tekniikan kautta televisiolle.

Ikävin tilanne on niillä kuluttajilla, joilla on käytössään sen verran vanha televisio, että sen omat älytoiminnot eivät enää toimi, mutta josta kuitenkin löytyy sisäänrakennettu Chromecast-toiminto. Heidän ainoiksi vaihtoehdoiksi jää uuden television tai esimerkiksi Google TV Streamerin ostaminen.