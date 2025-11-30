Verkkokauppa.comin vuoden huonoimmat tuotteet paljastettiin

Verkkokauppa.com julkaisee vuosittain tilastot vuoden palautetuimmista ja huonoimmaksi arvioiduista tuotteista. Katsaus julkaistiin jo ennen Black Fridayta, jolla helpotettiin kuluttajien ostopäätöksiä, mutta toisaalta iso osa näistä tuotteista ei enää ole saatavilla muutenkaan.





Verkkokauppa.comin vuoden palautetuimpien ja huonoimmiksi arvoitujen tuotteiden listoilta löytyy muun muassa Google Pixel -puhelin, lastenvaunun keinuttaja, viime joulun hittilelu ja älylukko.

"Osa listauksen tuotteista on yksinkertaisesti sellaisia, jotka asiakkaat ovat kokeneet laadultaan kehnoiksi. Osa taas on listalla siksi, että jokin tuotteen ominaisuus ei ole ollut mieleen. Esimerkiksi Google Pixel -puhelimen vihreänruskea väri ei ole ilmeisesti iskenyt suomalaisiin", Verkkokauppa.comin kaupallinen johtaja Tatu Kaleva arvioi.

Kalevan mukaan suomalaiset asiakkaat ovat ahkeria jättämään arvosteluja ostetuista tuotteista ja muiden arvosteluja myös hyödynnetään ostopäätöksissä.

"Perinteisesti kaikkein innokkaimmin arvio käydään laatimassa televisioista ja tietokoneista, etenkin Applen MacBookeista. Joillakin kärkituotteilla saattaa olla yli 500 kuluttaja-arvostelua. Ylipäätään Verkkiksen asiakkaat ovat ahkeria arvioijia: viimeisen vuoden aikana on käyty jättämässä yli 53 000 arvostelua ja kaikkiaan tähän mennessä on tehty reippaasti yli puoli miljoonaa tuotearvostelua", Kaleva raportoi.

Jos jokin tuote saa paljon huonoja arvosteluja, tuote yleisesti poistetaan nopeasti saatavilta.



Palautetuimmat tuotteet top 10

Tuotteen nimen perässä on palautusprosentti sekä tuotekategoria.



Philips Sonicare ProtectiveClean 6100 HX6877/28 sähköhammasharja, 63 %, Pienkoneet Google Pixel 8 5G -puhelin, 128/8 Gt, Hazel, 55 %, Puhelimet Logitech G703 HERO -pelihiiri, 42 %, Oheislaitteet Osram Automotive Batterystart 200 -apukäynnistin ja akkupankki, 36 %, Koti ja valaistus FoneKit 30K PD 65W Rugged -varavirtalähde, musta, 35 %, Puhelimet Braun KF560.1 CaféHouse Aroma Plus -kahvinkeitin, 30 %, Pienkoneet Yamaha TW-ES5A -langattomat nappikuulokkeet, vihreä ja pinkki, 27 %, Audio ja hifi ErgoWork Airbase -työtuoli, korkeaselkäinen, musta, 23 %, Toimistotarvikkeet Sleepytroll Baby Rocker -lastenvaunujen keinuttaja, 21 %, Lastentarvikkeet ProCaster TW-12 ANC -vastamelunappikuulokkeet, musta, 20 %, Audio ja hifi

Huonoimmiksi arvioidut tuotteet top 10

Tuotteen nimen perässä arvostelujen keskiarvo asteikolla 1-5 ja kategoria.

