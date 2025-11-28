--->
Metan palveluissa juuri nyt ongelmia - Instagram, Facebook, WhatsApp eivät toimi

Janne Yli-Korhonen Janne Yli-Korhonen

Meta näyttää kärsivän parhaillaan suuremmasta ongelmasta.

Suomen aikaa klo 15.20 palveluiden vakautta seuraavaan Downdetectoriin alkoi kertyä runsaasti käyttäjien raportteja Metan palveluiden toimimattomuudesta.

Ongelmat koskettavat nähtävästi kaikkia Metan palveluita, kuten Instagramia, Facebookia, WhatsAppia ja Threadsia.

Ongelmien takia palveluita ei voi käyttää ollenkaan tai ne toimivat hitaasti.

Seuraamme tilannetta ja päivitämme uutista.

