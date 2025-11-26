Digita Group siirtyy GI Partnersin omistukseen

Mastoyhtiö Digita Groupin ("Digita") uusi omistaja on solmitun kaupan myötä GI Partners.

Digita Groupiin kuuluvat suomalainen Digita Oy ja sen islantilainen sisaryhtiö IslandsTurnar.





Digital Bridge Groupin (NYSE:DBRG) rahastot ovat omistaneet Digita Oy:n vuodesta 2018 ja Islandsturnarin vuodesta 2021 alkaen. Digital Bridgen omistuksen aikana Digita on kasvanut laajaksi ja monipuoliseksi digitaalisen infrastruktuurin toimijaksi: Digitan mastoportfolio on kasvanut 200:sta yli 950:een mastoon ja sen konesali- ja IoT-liiketoiminnat ovat laajentuneet merkittävästi.

"Olemme erittäin kiitollisia DigitalBridgen omistuskaudellaan antamasta tuesta ja asiantuntevasta avusta. Digital Bridgen tuki ja ohjaus on ollut ratkaisevan tärkeää investoidessamme Suomen kriittiseen infrastruktuuriin ja sen kehittämiseen. Samalla olemme voineet laajentaa tarjontaamme valikoituihin, vahvasti kasvaviin, tietoliikenneinfrastruktuurin palveluihin. Toivotamme uuden omistajamme GI Partnersin lämpimästi tervetulleeksi ja olemme varmoja, että tulevaisuus tuo yhteisiä ilon hetkiä Digitan kasvun ja uusien tavoitteiden saavuttamisen muodossa", sanoo Digitan toimitusjohtaja Vesa Tykkyläinen.

GI Partnersin Euroopan datainfrastruktuurista vastaava johtaja Matt Barker kommentoi, että GI Partners on innoissaan, että se voi tukea ja sijoittaa pohjoismaiseen digitaaliseen infrastruktuuriin. Yhtiö myös näkee Digitan kohdalla merkittäviä kasvumahdollisuuksia riippumattomana mastoyhtiönä sekä korkealaatuisten konesalipalveluiden ja IoT-verkkojen operaattorina.





GI Partnersin portfolioyrityksenä Digita jatkaa toimintaansa itsenäisenä yhtiönä hyödyntäen GI Partnersin tukea, asiantuntemusta ja kokemusta. Kumppanuus varmistaa Digitan asiakkaille korkean palvelutason ja tavoitteena on myös kiihdyttää kasvua yhtiön tietoliikenneinfrastruktuurin liiketoiminnassa.

Digitan asema huoltovarmuuden kannalta kriittisen infrastruktuurin ylläpitäjänä säilyy ennallaan. Kaupalla ei ole vaikutusta Digitan asiakassuhteisiin tai palveluihin.

Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä. Kauppa edellyttää viranomaishyväksyntää.