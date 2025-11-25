SSD-levyt eivät sovellu varmuuskopiointiin, hukkaavat tiedot ajan saatossa

Hiljattain XDA-Developers muistutti artikkelissaan siitä, miten SSD-levyt eivät sovellu tiedostojen varmuuskopiointiin.

Tällä viitataan nimenomaan pitkäaikaiseen varmuuskopiointiin, jossa tietokoneen tiedostot varmuuskopioidaan SSD-levylle, joka sitten laitetaan kaapin perukoille odottamaan mahdollista varmuuskopioita vaativaa katastrofia.

Ongelma, etenkin kuluttajatasoissa SSD-levyissä on se, että niiden fyysiset ominaisuudet tekevät niistä auttamattoman kehnoja tiedon säilytykseen pitkäksi ajaksi, etenkin, kun levyissä ei ole virtaa (eli ne eivät ole kytkettynä tietokoneeseen).

Halvimpien SSD-levyjen NAND-muistipiirit alkavat kadottamaan itsestään tietoa ilman virtalähteeseen kytkemistä jo vuoden jälkeen ja kalliimmissakin levyissä sama ilmiö alkaa tapahtumaan noin kolmen vuoden kuluttua.

Yrityskäyttöön tarkoitetut kalleimmat SSD-levyt pystyvät säilyttämään tiedot pidempään, mutta niillekin tallennettu data (jälleen, ilman virtalähteeseen kytkemistä) alkaa happanemaan viimeistään 10 vuoden jälkeen.



Pysyvään säilytykseen XDA suosittelee mekaanisia kiintolevyjä, vanhoja kunnon magneettinauhoja tai muita pitkäaikaissäilytykseen tarkoitettuja tallennusmedioita.

Toki, tärkeintä on ylipäätään se, että tiedot tulee varmuuskopioitua - mielellään muuallekin kuin yhdelle pilvitoimittajalle, joka saattaa puolestaan nykäistä töpselin pois seinästä jonain päivänä.

Yksinkertaiseen Windows-tietokoneen tietojen varmuuskopiointiin on tarjolla lukuisia erinomaisia ohjelmia ja ulkoiset kiintolevytkään eivät maksa enää nykyisin paljoa, joten ehkäpä joulun välipäivinä olisi hyvä huolehtia omien tietojen varmuuskopiointi vihdoinkin kuntoon?

Kirjoitimme jokunen vuosi sitten oppaan mm. siitä, miten saat ladattua kopion kaikista Google Kuvissa olevista kuvistasi omalle tietokoneellesi. Kuvat on tuon jälkeen helppo varmuuskopioida omaan, turvalliseen talteen.