Väite siitä, että Google lukee kaikki Gmail -sähköpostisi ja kouluttaa tekoälyään niillä osoittautui uutisankaksi
Väitteiden mukaan Google olisi ryhtynyt lukemaan oletusarvoisesti kaikkien Gmailia käyttävien käyttäjien kaikki sähköpostit.
Samaisten väitteiden mukaan yhtiö lukisi sähköpostit ja käyttää niitä oman tekoälynsä koulutusmateriaalina.
Asiasta uutisoi luotettuna pidetty Malwarebytes, mutta uutinen osoittautui sittemmin väärinymmärrykseksi. Malwarebytes on päivittänyt uutistaan, jossa se kertoo, että kyseessä oli väärinymmärrys Googlen Gmailin asetuksissa käyttämän epäselvän kielen vuoksi.
Google kiisti kaikki väitteet tekoälyn koulutuksesta käyttäjiensä sähköposteilla ja kertoi, että "älykkäät ominaisuudet" ovat olleet jo vuosia osa Gmailia. Ja samalla yhtiö vakuutti, että ne eivät liity Googlen Gemini-tekoälyyn millään tavalla, vaan ovat "fiksuja" sähköpostin toimintoa tehostavia ominaisuuksia.
Myös AfterDawn uutisoi aiheesta tuoreeltaan, nojaten sekä sosiaalisen median julkaisuihin aiheesta että tietoturvauutisoinnissa tavallisesti hyvin luotettavana pidetyn Malwarebytesin uutisointiin.
