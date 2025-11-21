Google lukee kaikki Gmail -sähköpostisi ja kouluttaa tekoälyään niillä - Näin kytket pois päältä
Google on ryhtynyt lukemaan oletusarvoisesti kaikkien Gmailia käyttävien käyttäjien kaikki sähköpostit.
Yhtiö lukee sähköpostit ja käyttää niitä oman tekoälynsä koulutusmateriaalina.
Asiasta uutisoineen Malwarebytesin mukaan Google käyttää sähköpostiviestejä mm. uusien Gmailin älykkäiden tekoälytoimintojen koulutukseen. Eli käytännössä lukemalla kaikkien käyttäjiensä kaikki sähköpostit, Google osaa tarjota vaikkapa nopeita tapoja vastata saapuneeseen sähköpostiin.
Yhtiö toki lupaa anonymisoida tiedot ja vakuuttaa, että tiedot ovat turvassa, mutta ajatus on silti hieman kylmäävä, etenkin kun sähköposti on hyvin yksityinen osa-alue ihmisten digitaalista arkea.
Toiminnon saa onneksi kytkettyä pois päältä. Emme löytäneet asetusta omasta Androidin Gmail-sovelluksesta, josta asetuksen voisi vaihtaa, mutta selaimen kautta asetus löytyi ainakin helposti.
Eli...
- Avaa Gmail selaimessasi
Napauta oikeasta yläkulmasta löytyvää hammasratas-ikonia ja valitse kohta Näytä kaikki asetukset
Jos kohta Laita älyominaisuudet päälle Gmailissa, Chatissa ja Meetissä on ruksittuna, ota siitä ruksi pois. Esiin pitäisi aueta uusi ponnahdusikkuna, jossa valinta pyydetään vahvistamaan.
Seuraavaksi, palaa takaisin samaan asetusten näkymään ja kelaa kohtaan Muokkaa Workspacen älyominaisuusasetuksia. Napauta tätä.
Esiin aukeavassa ponnahdusikkunassa ruksi kaksi kohtaa pois päältä: sekä Älykkäät ominaisuudet Google Workspacessa että Älykkäät ominaisuudet muissa Googlen tuotteissa
Vain ruksimalla kaikki kolme edelläkuvattua kohtaa pois päältä, varmistat, että Google ei käytä sähköpostiviestejäsi tekoälynsä koulutukseen.
Toki, kytkemällä kyseiset ominaisuudet pois päältä menetät samalla Gmailin tekoälytoiminnot. Eli Google on tehnyt tässä suhteessa käyttäjille ikävän tempun: joko annat sähköpostisi tekoälyn käyttöön tai sitten et pysty käyttämään tekoälyä lainkaan Gmailissa.
