S-Pankilla jälleen ongelmia: S-mobiilissa häiriö
S-Pankki kärsii jälleen ongelmista. Edellisen kerran ongelmia oli 18.11. Tuolloin S-Pankin verkkopankissa ja S-mobiilin kirjautumisessa oli häiriöitä.
Tämän aamun häiriöt liittyvät S-mobiiliin.
S-Pankki kertoo Facebook-tilillään, että S-mobiiliin kirjautumisessa on havaittu häiriö ja kirjautuminen ei välttämättä onnistu. Häiriön taustalla on suunnitellun huoltokatkon venyminen.
Kyseinen tieto julkaistiin klo 7.35, mutta S-mobiili on edelleen poissa käytöstä.
