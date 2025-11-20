--->
OPAS: Näin valitset parhaan robotti-imurin

S-Pankilla jälleen ongelmia: S-mobiilissa häiriö

Janne Yli-Korhonen Janne Yli-Korhonen

S-Pankki kärsii jälleen ongelmista. Edellisen kerran ongelmia oli 18.11. Tuolloin S-Pankin verkkopankissa ja S-mobiilin kirjautumisessa oli häiriöitä.

Tämän aamun häiriöt liittyvät S-mobiiliin.

S-Pankki kertoo Facebook-tilillään, että S-mobiiliin kirjautumisessa on havaittu häiriö ja kirjautuminen ei välttämättä onnistu. Häiriön taustalla on suunnitellun huoltokatkon venyminen.

Kyseinen tieto julkaistiin klo 7.35, mutta S-mobiili on edelleen poissa käytöstä.

