Viikonloppuna OP:n palveluissa pitkä käyttökatko
Finanssiryhmä OP muistuttaa asiakkaitaan, että tulevana viikonloppuna pankin verkkopalveluissa on erittäin pitkä ja laaja käyttökatko.
Huoltotöiden vuoksi tehtävä katko alkaa jo perjantaina 21.11.2025 kello 20:00 ja jatkuu aina sunnuntaille 23.11. klo 14:00 saakka.
Huoltokatkon aikana mm. luottokorttien luottorajan korotus, vakuutusten ostaminen ja irtisanominen, OP-tunnusten hallinnointi ja uusien tilien avaaminen ovat kokonaan pois käytöstä.
Lisäksi kaikki vakuutussäästämisen palvelut ja yritysasiakkaiden kaikki vakuutuspalvelut ovat viikonlopun yli pois käytöstä.
Verkkopankki itsessään toimii ja mm. korteilla maksamiseen ei ole tulossa mitään katkoksia.
