Britannia kieltää keikkalippujen jälleenmyynnin voitolla

Iso-Britannia aikoo tehdä pääsylippujen jälleenmyynnistä laitonta, jos niistä pyydetään enemmän rahaa kuin mitä ne maksoivat alunperin.

Kielto kattaisi kaikki live-tapahtumat, eli etenkin konsertit ja urheilutapahtumat.

Tulossa oleva laki on suora vastine sille, miten suosituimpien konserttien ja urheilutapahtumien lippuja kahmitaan ammattimaisten trokareiden toimesta - ja myydään hurjalla voitolla myöhemmin.

Tilanne on vain pahentunut, kun pääsylippujen myynti on siirtynyt käytännössä kokonaan verkkoon. Virallisten lipunmyyntialustojen mitkään estot eivät tunnu purevan lippujen päätymiseen trokareille, sillä lippuja ostetaan nykyisin täysin automatisoiduilla boteilla.

Trokarit saattavat tehtailla etukäteen tuhansia käyttäjätunnuksia ja kytkeä niihin kaikkiin yksilölliset luottokorttinumerot, jotta mitkään ostorajoitukset eivät haittaisi liiketoimintaa.

Reutersin mukaan Britannian hallituksen aikeissa oli alunperin sallia pienen, korkeintaan 30 prosentin voiton tekeminen, jos liput myy eteenpäin. Mutta nyt lakiesitys etenee niin, että liput saa myydä korkeintaan alkuperäishinnalla.



Samalla myös erilaisten kikkailujen, kuten jälleenmyyntialustojen veloittamien palvelumaksujen suuruutta tullaan rajoittamaan.

Pelotteena ovat valtavat sakot alustoille, jotka sallivat trokattujen lippujen myynnin: jos vaikkapa Facebook jää kiinni siitä, että sen kautta myydään ylihintaisia lippuja, voi Britannia määrätä Facebookin omistavalle Metalle sakot, joiden summa voi nousta 10 prosenttiin koko Metan globaalista liikevaihdosta.