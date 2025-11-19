Tekoälykupla ei puhjennutkaan: Nvidian tulos päihitti odotukset

Jokainen taloutta seuraava ihminen, jolla on senttiäkään oikeastaan missään osakkeessa tai rahastossa, on viime aikoina ollut aavistuksen verran hermostunut siitä, onko tekoälyyn syntynyt kupla - joka on poksahtamassa juuri nyt.

Pelkona on siis, että jos suurimmat tekoälyfirmat pettävät sijoittajien odotukset, siitä saattaa alkaa dominoefekti, joka heijastuu ympäri maailmaa ja romauttaa aivan tavallisten firmojenkin pörssikurssit ja syöksee talouden lamaan. Eli aivan kuten kävi vuoden 2008 finanssikriisissä ja vuosituhannen alun dotcom-kuplassa.

Siksi erityisen suuri mielenkiinto kohdistui tänään maailman arvokkaimman yhtiön, Nvidian, tuoreimpaan tulosjulkistukseen.

Analyytikkojen konsensusennuste arvioi Nvidian kolmen kuukauden liikevaihdon asettuvan noin 55 miljardin dollarin tasoon. Mutta Nvidia päihitti odotukset ja yhtiön liikevaihto nousi 57 miljardin dollarin tasoon.



Liikevaihdosta 51 miljardia dollaria syntyi datakeskusliiketoiminnasta eli käytännössä tekoälylaskentaan tarkoitettujen piirien myynnistä datakeskuksille ja tekoälyfirmoille.

Perinteisten näytönohjainten osuus Nvidian liiketoiminnassa alkaa olemaan kovin marginaalista, sillä niiden osuus liikevaihdosta oli päättyneellä vuosineljänneksellä 4,3 miljardia dollaria - jossa oli laskua prosentin verran edeltävään neljännekseen, mutta nousua 30 prosenttia vuoden takaiseen.

Samalla yhtiö valoi uskoa myös tulevaan ja kertoi neljännen vuosineljänneksensä liikevaihdon ennusteeksi 65 miljardia dollaria. Business Insiderin mukaan analyytikot olivat arvioineet ennusteen asettuvan 62 miljardin dollarin tasoon.

Yhtiön osake on tänään noussut (tätä kirjoitettaessa) +5,1%.