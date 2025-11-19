Väheneekö ärsyttävä klikkailu? EU haluaa siirtää evästeasetukset suoraan selaimeen

Euroopan komissio esitteli tänään digitaalisen koontisäädöksen, jolla virtaviivaistetaan tekoälyä, kyberturvallisuutta ja dataa koskevia sääntöjä.

Uutisoimme jo aiemmin, että EU harkitsee evästekyselyistä luopumista tai niiden muutoksesta. Nyt komissio on vahvistanut muutoksen saapuvan.

Muutoksella pyritään vähentämään evästebannerien ponnahduskertojen määrää ja antaa käyttäjille mahdollisuus ilmoittaa suostumuksestaan yhdellä napsautuksella ja tallentaa evästeasetukset selainten ja käyttöjärjestelmän asetusten kautta.

Tekoälysäädöstä komissio aikoo lykätä enintään 16 kuukautta, kunnes standardit ja tukivälineet ovat valmiina. Tämä on EU:n vastaus kritiikkiin siitä, että sääntely tappaa innovaatiot. Pienemmille toimijoille luvataan kevennettyjä vaatimuksia.

Paketti sisältää myös kyberturvallisuusraportoinnin yksinkertaistamisen, sillä nykyään yritysten tulee raportoida eri lakien nojalla useaan paikkaan, mutta jatkossa voisi riittää keskitetty asiointi yhdessä paikassa, sekä eurooppalaisen yrityslompakon, jonka avulla yritykset voivat digitalisoida toimintoja ja vuorovaikutusta. Lompakolla yritykset voivat allekirjoittaa, aikaleimata ja sinetöidä asiakirjoja digitaalisesti, luoda, tallentaa ja vaihtaa varmennettuja asiakirjoja turvallisesti.



Digitaalista koontiasetusta koskevat lainsäädäntöehdotukset toimitetaan nyt Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttäviksi. Tämänpäiväiset ehdotukset ovat ensimmäinen askel komission strategiassa, jolla pyritään yksinkertaistamaan ja tehostamaan EU:n digitaalista säännöstöä.

Paketilla pyritään helpottamaan yksinkertaistamispyrkimyksiä, joiden arvioidaan vähentävän hallinnollisia kustannuksia jopa 5 miljardia euroa vuoteen 2029 mennessä. Lisäksi eurooppalaiset yrityslompakot voisivat tuoda yrityksille vuosittain 150 miljardin euron säästöt, tiedotteessa kerrotaan.