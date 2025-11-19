Adobe ostaa hakukoneoptimoinnin palveluita tarjoavan Semrushin

Suurelle yleisölle kenties hämmentävin yrityskauppa pitkiin aikoihin solmittiin tänään, kun Photoshopista parhaiten tunnettu Adobe kertoi isosta kaupasta.

Adobe ostaa hakukoneoptimointiin erikoistuneen Semrush-yrityksen 1,9 miljardilla dollarilla (noin 1,65 miljardia euroa). Kauppahinta suoritetaan käteisellä, eli maksuksi ei siirry Adoben osakkeita.

Liikku voi kuulostaa erikoiselta, mutta on hyvinkin vahvasti linjassa Adoben varsin suuren liiketoiminnan kanssa. Adoben perinteisistä tuotteista kuten Photoshopista ja Acrobatista kertyy noin kolme neljäsosaa yhtiön liikevaihdosta (PDF), mutta neljäsosa liikevaihdosta syntyy Digital Experience-yksiköstä.

Adoben Digital Experience -yksikkö on käytännössä verkkosivustojen analytiikkaa ja etenkin kohdennettua mainontaa tukevaa toimintaa, jossa Adoben palvelut keräävät vaikkapa uutissivustojen lukijoista tietoa eri lähteistä ja koostavat niistä käyttäjprofiileja. Näillä käyttäjäprofiileilla etenkin suuret verkkojulkaisijat myyvät sitten silmäpareja mainostajilleen.



Tähän kulmaan osuu siis Adoben Semrush-kauppa, eli Adobe laajentaa tarjontaansa suurille verkkojulkaisijoille yrityskaupan myötä, tarjoten saman katon alta sekä ohjelmallisen mainosmyynnin työkalut että hakukoneoptimoinnin työkalut.

Hakukoneoptimointi on siis verkkosivuston näkyvyyden parantamista hakukoneissa, käytännössä Googlessa. Sitä tehdään sekä sivuston sisältöä että rakennetta kehittämällä, mutta myös hankkimalla verkkosivustolle mahdollisimman paljon samaan aiheeseen liittyviä linkkejä. Tämän prosessin seurantaan Semrush on tunnetuin työkalu. Lisäksi Semrush on rakentanut hiljattain työkaluja, joilla sivustot pyrkivät näkymään paremmin myös uudessa maailmassa, jossa hakukoneet tarjoavat lähinnä tekoälyn tuottamia vastauksia, perinteisten linkkien sijaan.

Semrush on ollut jo pidempään pörssilistattu yhtiö ja Adoben ostotarjous on lähes tuplat Semrushin pörssikurssiin nähden ennen kaupan julkistamista. Näin ollen tarjous hyväksyttäneen Semrushin omistajien kesken varsin helposti. Adoben mukaan kaupan pitäisi valmistua vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon aikana.