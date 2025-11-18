Cloudflarella ongelmia - iso osa netin palveluista ei toimi

Verkkoinfrastruktuuriyhtiö Cloudflare on kärsinyt tänään laajoista ongelmista. Häiriön vuoksi lukuisat internetin palvelut ovat toimineet huonosti tai olleet kokonaan tavoittamattomissa.

Cloudflare on kommentoinut sosiaalisessa mediassa, että se on tietoinen ongelmista, joka vaikuttaa useisiin sen asiakkaisiin.





Ongelmat alkoivat noin kello 13.48 Suomen aikaa. Hieman kello 15 jälkeen Cloudflare ilmoitti tunnistaneensa vian juurisyyn ja aloittaneensa korjaustoimenpiteet. Yhtiön mukaan osa palveluista, kuten WARP-yhteydet, on jo palautunut normaaliksi, mutta muiden palveluiden palauttaminen on yhä kesken.

Korjaustyöt ovat parhaillaan käynnissä. Korjailun etenemistä voi seurata täältä.

Cloudflare on yksi internetin infrastruktuurin keskeisimmistä toimijoista. Merkittävä osa maailman verkkoliikenteestä kulkee sen palvelimien läpi. Kun tässä solmukohdassa on vikaa, pyynnöt eivät pääse kulkemaan käyttäjältä verkkopalveluun, vaikka itse palvelu olisikin kunnossa.





Seuraamme tilannetta ja päivitämme uutista.