Pankki haastettiin oikeuteen: Työntekijöiden työtunnit alkoivat vasta, kun tietokoneelle oli kirjauduttu sisään

Yhdysvalloissa jättimäinen Bank of America -pankki (BoA) on haastettu oikeuteen joukkokanteen muodossa.

Pankkia syytetään siitä, että se laski työntekijöidensä työpäivän alkavan vasta sen jälkeen, kun työntekijä oli onnistuneesti saanut kirjauduttua tietokoneelleen ja sisään yhtiön tietojärjestelmiin.

Kyseinen kirjautumisprosessi ei ollut myöskään mitenkään yksinkertainen, vaan se on vaatinut tietokoneelle kirjautumisen lisäksi myös sisäänkirjautumisen useisiin turvallisuusjärjestelmiin sekä yhtiön VPN-verkkoon, mikäli töitä tehtiin etänä.

Haasteen mukaan lähityössäkin tietojärjestelmiin kirjautumiseen meni vähintäänkin varttitunti työpäivän aluksi - josta ei siis maksettu palkkaa ennen kuin kaikkiin vaadittuihin palveluihin on kirjauduttu sisään. Teknisten ongelmien osuessa kohdalle, kuten vaikkapa yhdenkin järjestelmän kaatuessa, palkanmaksukaan ei alkanut ennen kuin siihenkin järjestelmään päästiin lopulta sisään.

Lisäksi suurin osa järjestelmistä katkaisi yhteydet esimerkiksi (palkattoman) ruokatauon aikana - ja palkanmaksu keskeytyi taas siihen saakka, kunnes kaikkiin järjestelmiin oli muodostettu uudestaan yhteydet. Vaatimusta perusteltiin sillä, että työntekijöille maksettiin vain ajasta, jolloin he pystyvät vastaamaan puhelimeen ja neuvomaan asiakkaita - eli pääsemään tietojärjestelmiin sisään.



Työpäivän päätteeksi taas palkanmaksu lakkasi siihen hetkeen, kun ensimmäisestä vaaditusta järjestelmästä kirjauduttiin ulos - mutta työntekijöiden velvollisuutena oli kirjautua tämän jälkeenkin järjestelmällisesti kaikista järjestelmistä ulos ennen työpaikalta poistumista.

HRD Magazinen mukaan käytäntö koski nimenomaan tuntipalkalla työskenteleviä työntekijöitä, olivatpa he sitten suoraan Bank of American palkkalistoilla tai ulkopuolisen vuokratyöfirman kautta töissä pankilla. Joukkokanteen mukaan työntekijät menettivät tyypillisesti tunnin ja 40 minuutin verran palkallista työaikaa joka viikko Bank of American käytäntöjen vuoksi.