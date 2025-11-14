Opiskelijat voivat hankkia Google Gemini Pro -paketin ilmaiseksi vuodeksi - tarjous lunastettava 9. joulukuuta mennessä
Googlella on jo jonkin aikaa ollut käynnissä kampanja, josta opiskelijat voivat ottaa hyödyn irti.
Google nimittäin tarjoaa tällä hetkellä Google AI Pro -jäsenyyttä 12 kuukaudeksi ilmaiseksi opiskelijoille. Tavallisesti paketin hinta on 22,99 euroa kuukaudessa eli vuodessa hintaa kertyy 275,88 euroa.
Opiskelijan kelpoisuus vahvistetaan SheerID:n kautta, ja esimerkiksi Suomessa opiskelijakokeilu on saatavilla.
Google AI Pro ‐jäsenenä saat laajennetun pääsyn tiettyihin Googlen kehittämiin tekoälyominaisuuksiin sekä esimerkiksi 2 teratavua Google Drive -tallennustilaa.
Google nostaa sivuillaan opiskelijoille hyödyllisiä tekoälyn ominaisuuksia. Tekoäly voi esimerkiksi analysoida opiskelijan muistiinpanoja, antaa selityksiä tehtäviin, luoda annetun materiaalin perusteella harjoituskysymyksiä kokeisiin sekä tutkia monimutkaisia aiheita Deep Reseachilla.
Lisäksi voi hyödyntää kuvien ja tekstin muuttamista videoiksi audioyhteenvetoja sekä muuta.
Lisätietoa lunastuksesta saat täältä.
