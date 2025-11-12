Yle, Nokia ja Digita kokeilivat 5G-privaattiverkkoa televisiotuotannossa

Yle, Nokia ja Digita tekivät yhdessä kokeilun, jossa 5G-teknologiaa hyödynnettiin televisio-ohjelman tekemisessä.

Elämäni Biisi -ohjelman studion yhteyteen rakennettiin Digitan toteuttama ja Nokian teknologiasta koostuva 5G-privaattiverkko.





5G:n kautta Yle käytti kameraa langattomasti ja siirsi kuvaa monitorointiin ja tallennukseen kuvan laadun tarkastelua varten.

Kokeilun tavoitteena oli osoittaa, miten 5G mahdollistaa mahdollisimman pienellä viiveellä langattoman kuvansiirron sekä lisää liikkuvuutta ja tehokkuutta studiotuotannoissa.

"Kokeilu onnistui ja täytti tavoitteensa. Ylessä tutkitaan jatkuvasti uuden teknologian soveltamista ohjelmatuotannossa, ja tällaiset yhteistyökokeilut antavat aina uusia näkökulmia tulevaisuuden tekemiseen. Langattomuus tuo ohjelmatuotantoon vapautta ja joustavuutta. 5G:n avulla voimme siirtää korkealaatuista kuvaa, mikä on kriittistä suorissa lähetyksissä. Yle on testannut mobiiliverkkotekniikan soveltuvuutta audio- ja videotuotantoihin jo vuosia, ja jo nyt aika iso osa Ylen suorista tuotantosignaaleista kentältä toteutetaan hyödyntäen laajakaistaverkkoja dedikoitujen yhteyksien sijaan", sanoo Ylen jakelutekniikasta vastaava päällikkö Olli Sipilä.

Privaattiverkko eli yksityinen verkko tarjoaa vakaan ja matalaviiveisen yhteyden juuri sellaiselle alueelle kuin tarve vaatii. Tämä myös takaa käyttöön sovitun kaistan ja tiedonsiirtonopeuden. Privaattiverkko on myös tietoturvallinen, sillä siihen pääsevät vain ennalta määritellyt päätelaitteet.





Yle, Nokia ja Digita jatkavat yhteistyötä selvittääkseen, missä 5G-privaattiverkon käyttö tuo suurimman hyödyn televisiotuotantoon ja miten sen käyttöä voitaisiin laajentaa tulevaisuudessa.