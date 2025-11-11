Verkkosivustoilla näkyvä Facebookin tykkää-nappi lakkautetaan

Meta on kertonut lakkauttavansa miljoonilla verkkosivustoilla näkyneen - ja vieläkin näkyvän - Facebookin tykkäyspainikkeen.

Kyseinen toiminto on ollut käytössä vuodesta 2010 lähtien, jolloin Facebook toi sen tarjolle ulkopuolisille sivustoille.

Napin houkutus verkkosivustojen näkökulmasta oli ilmiselvä: 2010-luvun alussa verkkoa käytettiin vielä enimmäkseen tietokoneella ja lisäämällä kyseisen napin sivuilleen, verkkosivustot saivat houkuteltua käyttäjiä nostamaan kyseisen sivun näkyvyyttä samalla Facebookissa.

Käytännössä alkuvuosien toiminto oli hyvinkin vastavuoroinen, eli paljon tykkäyksiä keränneet artikkelit verkkosivustoilla saivat samalla näkyvyydelleen boostia Facebookissa - josta sitten taas ryöpsähti uusia vierailijoita sivuille.

Facebookille toiminto oli nerokas. Siinä missä maailman suurin mainosfirma Google tietää nettikäyttäjistään kaiken keräämällä dataa niin mainosverkkonsa kuin Chromen ja Google Analyticsin kautta, ei Facebookilla ollut vastaavia tapoja kerätä tietoa oman palvelunsa ulkopuolelta.



Mutta houkuttelemalla ulkopuolisia sivustoja lisäämään Facebookin tykkäysnapit sivuilleen, alkoikin Facebook saamaan automaattisesti lisää tietoa siitä, miten ihmiset toimivat Facebookin ulkopuolisessa netissä.

Mobiiliin siirtyminen on muuttanut maailmaa ja ilmeisesti Meta saa nykyisin tarpeeksi tietoa käyttäjistä ilman ulkopuolisilla sivustoilla oleviakin seurantamekanismeja varten - joten tykkäysnappi on jäämässä historiaan.

Yhtiön tiedotteen mukaan kaikki Facebookin ulkopuolisille sivustoille tarjoamat sosiaaliset elementit - eli tykkäyspainike ja mm. kommentointikenttä - lakkaavat toimimasta 10. helmikuuta, 2026.

Sivustojen omistajien ei tarvitse tehdä asialle mitään, vaan mitä ilmeisimmin tykkäysnapin lataava koodinpätkä vain palauttaa jatkossa tyhjää. Suositeltava toimintatapa on tietysti se, että sivustot aktiivisesti poistaisivat kokonaan kutsut kyseiseen koodiin.