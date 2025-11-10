EU harkitsee yksityisyyslakiensa keventämistä
Brysselistä kuuluu kummia. Euroopan Unioni on suunnittelemassa maailman tiukimmaksi kuvatun kansalaistensa yksityisyyttä varjelevan lainsäädännön löysyttämistä.
Muutoksen taustalla on huoli siitä, että eurooppalainen tiukka yksityisyyslainsäädäntö vaikeuttaa eurooppalaisten teknologiayhtiöiden kilpailua amerikkalaisia ja kiinalaisia firmoja vastaan.
Samalla se toki madaltaisi myös yksityisyysvaatimuksia amerikkalaistenkin firmojen osalta sen suhteen, miten niiden pitää kohdella ja kunnioittaa eurooppalaisten henkilötietoja.
Politicon mukaan muutosesitystä kannattavat tahot näkevät prosessin vain sääntöjen yksinkertaistamisena. Mutta yksityisyyttä puolustavat tahot ovat nousseet jo takajaloilleen ajatuksesta.
Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta eli GDPR:ää pidetään yleisesti äärimmäisen tiukkana. Sen varjolla on mm. kumottu jo kahteen kertaan Yhdysvaltain ja Euroopan välillä tapahtuvan käyttäjätietojen siirron laillisuus.
Lisäksi EU on lätkinyt sakkoja käytännössä kaikille amerikkalaisille teknologiajäteille viime vuosina, yleensä yksityisyys- ja kilpailulainsäädännön rikkomisen vuoksi.
Isoin kannustin GDPR:n sääntöjen löysyttämiseksi tulee tekoälyn saralta, jossa yritykset kokevat, että EU:n nykyinen lainsäädäntö tekee vanhalla mantereella toimimisesta huomattavasti monimutkaisempaa ja kankeampaa kuin muaalla maailmassa.
Alustavissa suunnitelmissa tekoälyfirmat saisivat jatkossa vapaasti käyttää esimerkiksi tietoa käyttäjänsä poliittisesta tai uskonnollisesta suuntautumisesta omien palveluidensa parempaan räätälöintiin.
Näkyvin ehdotettu muutos GDPR:ään olisi toisaalta myös monen peruskäyttäjän toive: EU harkitsee myös evästekyselyistä luopumista.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.