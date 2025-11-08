Google rakentaa syrjäiselle, rapujen valtaamalle saarelle tekoälykeskusta armeijan käyttöön
Tietojen mukaan Google on rakentamassa uutta datakeskusta syrjäiselle saarelle Intian valtameressä.
Datakeskus on Reutersin tietojen mukaan tulossa Australian armeijan käyttöön ja se sijaitsisi Australialle kuuluvalla Joulusaarella, jolla asuu alle 2000 ihmistä.
Jotta koko kuvio kuulostaisi hieman kehnommalta James Bond -elokuvan pohjustukselta, Joulusaari tunnetaan etenkin ravuista. Kyllä. Yksi maailman suurimmista rapujen massamuutoista tapahtuu vuosittain Joulusaarella, kun 200 miljoonaa rapua valtaa saaren jokaisen kalenterivuoden loppupuolella.
Reutersin mukaan uusi datakeskus olisi tekoälyn käyttöön valjastettu ja sen sijainti mahdollistaisi Kiinan laivaston liikkeiden tarkkailun Kaakkois-Aasian vesillä.
Google kiistää suunnitelmat ja sanoo, että se vain parantaa datayhteyksiä Indonesian lähialueilla, jossa Joulusaarikin sijaitsee. Mutta Reuters on saanut vahvistuksen Australian viranomaisilta lupahakemuksista, jotka Google on hakenut datakeskukselleen.
Joulusaarta pidetään modernissa sodankäynnissä kriittisenä sijaintina miehittämättömien alusten, kuten droonien, operoinnin kannalta, mikäli alueella puhkeaa kriisejä. Google muutti omia yrityksen toimintaa rajoittavia sääntöjään alkuvuodesta sallimalla itselleen tekoälyratkaisujensa valjastamisen sotilaskäyttöön.
