Sivusto, joka näyttää ylinopeutta ajavat Helsingin bussit

Suomalainen Reddit-käyttäjä on tehnyt verkkopalvelun, joka näyttää reaaliajassa ylinopeutta ajavat HSL:n linja-autot.

Tiedot pohjautuvat reaaliaikaiseen avoimeen dataan, eli HSL:n GTFS-reaaliaikadataan sekä Väyläviraston Digiroad-palveluun, josta saadaan reaaliaikaiset nopeusrajoitukset.

Kokeilimme palvelua ja tälläkin hetkellä mm. HSL:n linja 522 oli ajellut keskimäärin ottaen 14,1 km/h ylinopeutta. Kymmenet linjat näyttävät parhaillaankin ylittävän nopeusrajoituksia, varsin reippaalla kädellä, sillä mukana vilahtelee myös yli +20 km/h nopeusrajoituksien ylityksiä.





Palveluun pääsee täältä.

Sivuston tekijä on kertonut Reddit-julkaisussaan useita seikkoja, jotka palvelua käytettäessä täytyy muistaa:

nopeusrajoitukset ja ylitykset eivät välttämättä pidä aina paikkaansa, vaan ne ovat niin hyviä, kuin palveluun saatu data on

nopeusrajoitusten vaihtuessa, luvut saattavat pompata hetkeksi, eikä tällöin ole kyse ylinopeudesta, vaan tietojen pienestä viiveestä keskenään

toisinaan vierekkäiset tiet, joilla on erit nopeusrajoitukset, antavat väärän nopeusrajoituksen sen hetkiselle bussin sijainnille



Lisäksi tekijä painottaa, että hän ei halua palvelulla syyllistää HSL:n kuskeja, vaan pikemminkin sitä, että reittien aikataulut on viritetty niin tiukoiksi, että niihin ei läheskään aina ole mahdollista päästä ilman nopeusrajoitusten rikkomista.

Palvelu kaatui jo heti ensimetreillä suosionsa alle, mutta palvelua on sittemmin vahvistettu järemmällä raudalla ja samalla tietojen hakemista on viivästetty hieman alkuperäisestä.