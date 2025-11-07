Windowsin ohjelmien vanhoja versioita säilövä sivusto vaarassa sulkeutua - Google potkaisi pois mainosverkostaan
Tietokoneiden ohjelmistojen vanhat versiot ovat toisinaan äärimmäisen näppäriä. Joskus ohjelmistojen kehittäjät poistavat ohjelmistaan joitain toiminnallisuuksia - tai yksinkertaisesti muuttavat ohjelman käyttöliittymää sellaiseksi, että fanikunta närkästyy.
Tähän apuun on rientänyt jo neljännesvuosisadan ajan OldVersion.com -sivusto, joka on säilönyt palvelimilleen tuhansia ohjelmien vanhoja versioita ladattavaksi. Palvelusta löytyy vanhoja versioita niin Windowsin, Macin, Linuxin kuin vaikkapa Androidinkin ohjelmista.
Mutta verkossa de facto mainosmonopolia ylläpitävä Google on potkaissut OldVersion.com -sivuston pois mainosverkostaan ja näin ollen lakkauttanut sivuston tärkeimmän tulonlähteen.
Ohjelmistojen jakelu on erittäin dataintensiivistä puuhaa ja vaatii tietyssä skaalassa varsin kalliita palvelinpaketteja, jotka pystyvät vastaamaan sekä vaadittuun tallennustilan tarpeeseen että vaaditun lähetyskaistan tarpeisiin. Me toki tämän tiedämme, koska ohjelmistot ovat olleet osa AfterDawnin toimintaa jo 1990-luvulta lähtien.
Sivusto pyysi apua yhteisöltä Redditissä ja perusti lahjoituksia keräävän kolehdin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että sivusto on saamassa kasaan rahoituksen, jolla jatko taataan ainakin seuraavaksi kolmeksi kuukaudeksi.
Suomessa vastaava lahjoitusten pyytäminen olisi laitonta, sillä se rikkoo rahankeräyslakia. Esimerkiksi YouTubessa lahjoitusten aktiivinen pyytäminen on sekin laitonta ilman erillistä rahankeräyslupaa.
