Windowsin uusin päivitys korjaa tietokoneen sammuttamisen ongelman

Microsoft on vihdoin korjannut Windowsin ongelman, joka ilmestyi jo vuosia sitten Windows 10:iin.

Tilanteissa, joissa Windowsille on saapunut uusia päivityksiä, on aloitusvalikon virtapainikkeen takana vaihtoehto "Päivitä ja sammuta". Joka siis nimensä mukaisesti asentaa saapuneet Windowsin päivitykset tietokoneelle ja sen jälkeen sammuttaa tietokoneen.

Pienenä ongelmana tässä toiminnossa on ollut se, että se ei ole toiminut. Enää vuosikausiin. Eli "Päivitä ja sammuta" on kyllä asentanut päivitykset tietokoneeseen, mutta sammuttamisen sijaan sen onkin vain tehnyt uudelleenkäynnistyksen Windowsille.

Raivostuttava bugi on korjattu KB5060736 -päivityksessä.

Toinen käyttäjille näkyvä uudistus samaisessa päivityksessä liittyy kannettavien tietokoneiden akkutason ilmoittamiseen tehtäväpalkin nurkassa. Päivityksen jälkeen akun varauksesta kertova tieto sisältää myös värikoodauksen.

Vihreä väri kertoo, että akku latautuu ja on hyvässä kunnossa. Keltainen väri puolestaan kertoo, että akkua on jäljellä alle 20 prosenttia ja että virransäästötila on käytössä. Punainen väri taas ilmaisee erittäin vähäisen akun tilasta. Viemällä hiiren osoittimen värin päälle, se näyttää myös varaustason prosentteina. Prosenttiluvut saa vanhaan tapaan myös näkyviin pysyvästi, tietokoneen asetuksista (Asetukset > Järjestelmä > Virta & Akku > Näytä akkuprosentti).



Päivitys on julkaistu 28.10.2025, mutta se jaellaan vaiheittaisena päivityksenä, eli osa käyttäjistä saa sen aiemmin ja osa myöhemmin, koska se ei sisällä kriittisiä tietoturvapäivityksiä.